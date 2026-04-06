Plotki o ich powrocie przybierają na sile. "Mogę powiedzieć, że to się nie wydarzy"

W rozmowie z magazynem "Hello!" Mel B została zapytana o plany związane z rocznicą powstania zespołu. Odpowiedź była jednoznaczna i daleka od tego, na co liczyli fani.

"Mogę powiedzieć, że to się nie wydarzy. Powiem tak: jeśli jednak do tego dojdzie, będzie to dla mnie szok" - przyznała. Artystka podkreśliła, że problemem nie jest brak pomysłów, lecz brak wspólnej decyzji wszystkich członkiń.

"Nie można ciągle namawiać wszystkich, żeby ruszyli w trasę, jeśli nie chcą. Dałam sobie spokój, kiedy skończyłam 50 lat" - dodała.

To znacząca zmiana tonu, zwłaszcza że jeszcze niedawno wokalistka otwarcie mówiła o chęci powrotu na scenę i deklarowała pełną gotowość do reaktywacji.

Alternatywy dla jubileuszu Spice Girls

Wśród krążących plotek pojawiał się także temat dokumentu dla Netflixa, który miałby opowiedzieć historię zespołu w stylu produkcji o Take That. Ten projekt również nie jest przesądzony.

"Myślę, że wszystkie zostałyśmy o to zapytane i każda z nas w pewnym momencie się nad tym zastanawiała. Ale to musi być zrobione we właściwy sposób i musi być szczere - a nie każdy chce być szczery" - wyjaśniła Mel B.

Słowa te sugerują, że największą przeszkodą może być gotowość do pełnej otwartości, a bez niej realizacja projektu stoi pod znakiem zapytania.

Nie tylko Mel B. W zespole brak jednomyślności

Podobne sygnały napłynęły w ostatnich dniach także ze strony Mel C. Wokalistka przyznała, że choć Spice Girls "chcą coś zrobić" z okazji jubileuszu, pełnoprawna trasa koncertowa nie jest obecnie planowana.

To kolejny dowód na to, że mimo ogromnego zainteresowania fanów, porozumienie w sprawie wspólnego powrotu wciąż pozostaje trudne do osiągnięcia.

Rzadkie spotkania legendy popu

Ostatni raz wszystkie pięć członkiń Spice Girls wystąpiło razem podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Później takie momenty należały już do wyjątków.

Jednym z nich był rok 2024 i prywatne przyjęcie z okazji 50. urodzin Victorii Beckham. Wówczas artystki niespodziewanie wykonały przebój "Stop", wywołując ogromne poruszenie wśród fanów.

Z kolei ostatnia trasa koncertowa zespołu odbyła się w 2019 roku, jednak bez udziału Beckham. Od tego czasu temat reaktywacji regularnie powraca, ale równie często bywa dementowany.

Wielkie plany, małe szanse

Choć jubileusz 30-lecia wydaje się idealną okazją do powrotu jednej z najważniejszych grup w historii popu, rzeczywistość okazuje się bardziej skomplikowana.

Na dziś wszystko wskazuje na to, że zamiast spektakularnego tournée fani mogą liczyć co najwyżej na pojedyncze inicjatywy. A pełny powrót Spice Girls, przynajmniej na razie, pozostaje w sferze marzeń.

