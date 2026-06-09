Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie piłki nożnej - mundial 2026. Mistrzostwa odbędą się w trzech państwach - Meksyku, Kanadzie i USA - w związku z czym organizatorzy zdecydowali się na aż trzy huczne otwarcia. Ceremonie opatrzone zostaną widowiskową oprawą muzyczną, do której zaangażowano jedne z największych gwiazd światowej estrady.

Jakie gwiazdy muzyczne zobaczymy na mundialu 2026? W Meksyku wybrzmi hymn "Dai Dai"!

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się już 11 czerwca 2026 r. na Estadio Azteca w Meksyku. To tam FIFA ściągnęła najwięcej światowej sławy artystów, którzy uświetnią wieczór otwarcia. Do swojego występu szykuje się Shakira, która okrzyknięta została główną gwiazdą sportowego eventu. Kolumbijska piosenkarka, wraz z Burna Boyem, zaprezentuje publiczności swój hit "Dai Dai" - oficjalny hymn tegorocznych mistrzostw, który ma potencjał zostać kolejnym, ponadczasowym "Waka Waka".

Oprócz Shakiry na stadionie w Meksyku zobaczymy południowoafrykańską gwiazdę Tylę, znaną m.in. z przebojów "Water" czy "CHANEL", która w ubiegłym roku odwiedziła także Polskę, występując podczas Open'er Festivalu. W wydarzeniu wezmą udział jeszcze inni latynoscy artyści: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules i zespół Maná.

Otwarcie mundialu 2026 odbędzie się w trzech państwach! Kto uświetni wieczór swoim występem w Kanadzie i USA?

Dzień później, 12 czerwca, odbędą się pierwsze wydarzenia Mistrzostw Świata w USA. Gospodarze rozegrają mecz otwierający z Panamą, a wszystkiemu przyglądać się będą kibice na stadionie w Los Angeles. To tam zawitają także gwiazdy muzyczne, które zaprezentują spektakularne show. Wystąpi ikona popu Katy Perry, słynny raper Future, k-popowa supergwiazda Lisa, brazylijska piosenkarka Anitta oraz Rema z Nigerii.

Tego samego dnia odbędzie się jeszcze jedna ceremonia otwarcia - w Kanadzie. Podczas wydarzenia, tuż przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, na stadionie w Toronto zaprezentują się dwie kanadyjskie gwiazdy, rozsławione na cały świat. Kibice usłyszą Alanis Morissette, znaną z takich utworów jak "Ironic" czy "You Oughta Know", oraz Michaela Bublé, autora "Haven't Met You Yet" czy "Feeling Good".

Kto wystąpi na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026? Królowa popu, gwiazdy k-popu i niezastąpiona Shakira!

Finał tegorocznego mundialu zapisze się na kartach historii sportowo-muzycznych wydarzeń. Amerykanie postanowili bowiem powtórzyć sukcesy Super Bowla i po raz pierwszy w dziejach, w przerwie meczu finałowego, chcą zorganizować widowiskowe, muzyczne show. Przerwę wydłużono więc z 15 do 25 minut.

Zakończenie Mistrzostw Świata będzie miało miejsce 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey. Gwiazdą koncertu w przerwie meczu będzie królowa popu - Madonna. Oprócz niej kibice obejrzą energetyczny i przepełniony tańcem występ koreańskiego zespołu BTS. Nie zabraknie także gwiazdy na stałe związanej z piłką nożną - Shakiry.

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