Pitbull połączył siły z KISS! Nowe przeboje usłyszymy przed wizytą w Polsce

Pitbull cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem, co wyraźnie zaobserwować mogliśmy przy okazji jego wielkiego powrotu. W czerwcu 2025 roku, po 13 latach przerwy, wrócił do Polski z trasą "Party After Dark". Zainteresowanie przerosło oczekiwania: bilety na koncert w krakowskiej Tauron Arenie rozeszły momentalnie, niedługo później gwiazdor odwiedził też PGE Narodowy. Już niebawem Polacy będą mieli koleje dwie okazje by wspólnie poimprezować i posłuchać nowego materiału!

Plejada gwiazd na nowej płycie Pitbulla

Pitbull wraca z 14. albumem studyjnym. Płyta "PITCOIN" trafi do sprzedaży 9 października, a jej tracklista wydaje się bardzo zaskakująca. Wśród gości znajdziemy prawdziwe legendy rocka! Album zaczyna się od utworu "Reach for the Stars" (tłum. sięgnij gwiazd) , nagranego z KISS. Z kolei Bon Jovi pojawia się w "Now or Never", będącego przeróbką "It's My Life", którą słuchacze znają od listopada 2024 roku.

Nie zabrakło też stałych współpracowników Pitbulla. Lil Jon wystąpi w trzech nagraniach: "Damn I Love Miami", "Satalanaaa" i remiksie "No Te Hagas", a Enrique Iglesias udzielił się w utworach "Me Paraste el Corazón" i "Tamo Bien".

Na płycie pojawią się też: Akon, Jason Derulo, Wiz Khalifa i Ne-Yo, Afrojack, Victor Cardenas i DJ Laz, Gente de Zona, Jowell & Randy i Zion, Anthony Ramos, Lenier, Filmore, IAmChino, Sensato i Ochok.

24 utwory, nie wszystkie premierowe

"PITCOIN" to rozbudowane wydawnictwo: zawiera aż 24 kompozycje. Nie wszystkie są jednak nowe. Raper umieścił na płycie także single wydawane w ciągu ostatnich dwóch lat. Pełną tracklistą podzielił się w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Tytuł poruszył rynek kryptowalut

Nazwę płyty raper zdradził już w sierpniu. Pokazał wtedy grafikę ze swoją podobizną na złotej monecie i hasłem "PITCOIN RISES OCTOBER 9". Tytuł zainteresował nie tylko fanów muzyki. Po ogłoszeniu kilka kryptowalut o podobnych nazwach zanotowało większe obroty, choć żadna z nich nie ma nic wspólnego z artystą.

Pitbull jest obecnie w trasie "I'm Back", na której znalazły się też dwa polskie przystanki: 27 listopada muzyk odwiedzi Atlas Arenę w Łodzi, a 3 grudnia ERGO ARENĘ w Gdańsku.