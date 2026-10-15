Pitbull pilnie strzeże prywatności swoich dzieci. "Nie są jeszcze gotowe"

Pitbull udzielił obszernego wywiadu magazynowi "Billboard" przy okazji premiery albumu "Pitcoin". Podczas rozmowy niespodziewanie poruszył temat rodziny, o której wcześniej mówił bardzo niewiele.

Zapytany o liczbę dzieci, odpowiedział jedynie, że ma ich "dużo". W mediach od lat pojawiają się na ten temat różne informacje, ale raper konsekwentnie nie potwierdza żadnej z nich.

"Kocham je wszystkie bardzo mocno, jestem z nich niezwykle dumny i uwielbiam patrzeć, jak dorastają, jakie mają charaktery, co robią i jak to robią" - powiedział.

Dzieci mają również wpływ na jego pracę. Pitbull przyznał, że obecnie to właśnie od nich pochodzi wiele pomysłów, które później wykorzystuje w muzyce.

Dlaczego Pitbull nie pokazuje swoich dzieci?

Armando Pérez, bo tak naprawdę nazywa się Pitbull, tłumaczy swoją dyskrecję prostą zasadą. To, co jest dla niego najważniejsze, nie musi być wystawiane na widok publiczny.

"Jeśli coś kochasz, nie chcesz, żeby cały świat o tym wiedział. Chronisz to" - stwierdził.

Raper chce, aby jego dzieci same zdecydowały, czy w przyszłości zamierzają żyć publicznie. Niektóre z nich są już wystarczająco dorosłe, by podejmować takie decyzje. Młodszych nie zamierza jednak wprowadzać do świata popularności, zanim będą gotowe na konsekwencje.

"Nie chcę wciągać ich do mojego świata, bo nie są jeszcze na niego gotowe. To moja odpowiedzialność jako rodzica, żeby je chronić" - podkreślił.

Pitbull martwi się o przyjaźnie swoich dzieci

Jednym z powodów jest obawa, że nazwisko sławnego ojca mogłoby utrudnić dzieciom nawiązywanie szczerych relacji. Pitbull nie chce, aby musiały zastanawiać się, czy rówieśnicy lubią je naprawdę, czy tylko ze względu na jego popularność.

"Jeśli idziesz do szkoły i wszyscy mówią: 'O, jesteś dzieckiem Pitbulla', to skąd masz wiedzieć, kto naprawdę jest twoim przyjacielem?" - pytał.

W zachowaniu anonimowości pomaga im nazwisko Pérez, bardzo popularne w Miami. Dzięki temu nie wzbudza ono automatycznie zainteresowania w szkole czy na ulicy.

"Chronię je, bo je kocham" - podsumował muzyk.

Dzieci Pitbulla nie mogą mówić wszystkiego

Choć najmłodsi doskonale wiedzą, czym zajmuje się ich ojciec i z entuzjazmem oglądają go na scenie oraz w teledyskach, obowiązują ich konkretne zasady. Nie powinny zdradzać obcym, gdzie mieszkają ani dokąd rodzina wyjeżdża na wakacje.

Jak żartował, rodzice uczą dzieci mówienia prawdy, a on musi dodatkowo tłumaczyć im, że nie każdą prawdą należy dzielić się ze światem.

Podobnie podchodzi do mediów społecznościowych. Młodsze dzieci nie mają na nie zgody. Starsze mogą samodzielnie zdecydować o założeniu profili, ale muszą liczyć się ze skutkami publikowanych treści.

Jeśli któryś wpis sprowadzi na nie kłopoty, nie powinny oczekiwać, że ojciec natychmiast przyjdzie z pomocą. "Nie dzwoń wtedy do mnie" - zażartował raper, dodając, że trzeba być gotowym na wzięcie odpowiedzialności za własne decyzje.

Pitbull o swoim podejściu do ojcostwa

Ostrożność nie oznacza, że artysta jest w domu wyłącznie surowym rodzicem. Sam określa siebie jako "dziką kartę" i zachęca dzieci, aby korzystały z życia oraz zdobywały własne doświadczenia.

"Jestem pierwszy, który mówi: 'Wpakuj się trochę w kłopoty, trochę pożyj'" - przyznał.

Rzadkie wyznanie rapera nie oznacza jednak, że teraz zacznie szerzej pokazywać swoją rodzinę. Dopóki jego dzieci same nie zdecydują inaczej, pozostaną poza światłem reflektorów.



