"Przypominamy, że podczas koncertu dach PGE Narodowego pozostanie otwarty. To wymóg wynikający z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - podczas wydarzeń, w których na płycie boiska przebywa ponad 17 tysięcy osób, dach musi pozostać otwarty. To rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa" - czytamy w specjalnym komunikacie ogłoszonym przez Live Nation.

Organizatorzy podkreślają, że bez względu na pogodę "energia największej imprezy tego roku pozostanie na najwyższym poziomie!".

Pitbull powraca do Polski. Czy wszyscy mają już czepki?

W ramach światowej trasy "I'm Back! Tour" Pitbull poza występem na PGE Narodowym w Warszawie powróci jeszcze do Polski pod koniec roku na kolejne dwa koncerty. 27 listopada zaśpiewa w Atlas Arenie w Łodzi, a 3 grudnia pojawi się w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot.

Harmonogram koncertu w Warszawie:

16:30 - otwarcie bram

19:30 - Lil Jon

20:20 - DJ LAZ

20:45 - Pitbull.

Fani mogą spodziewać się widowiska ze spektakularną oprawą wizualną i największymi przebojami z ponad dwudziestoletniej kariery kubańsko-amerykańskiego rapera i producenta. W programie nie zabraknie takich hitów Mr. Worldwide, jak m.in. "Give Me Everything", "Timber", "Hotel Room Service", "Fireball", "Time of Our Lives" czy "Don't Stop the Party".

Pod koniec czerwca 2025 r. Pitbull dał dwa koncerty w Tauron Arenie w Krakowie, gdzie oklaskiwały go tysiące fanów, poubierani w charakterystyczne "łyse czepki" i garnitury. Głośnym echem odbił się niedawny koncert w londyńskim Hyde Parku, podczas którego ustanowiono rekord Guinnessa za największe zgromadzenie osób noszących charakterystyczne "łyse czepki", nawiązujące do wizerunku Pitbulla. Kilka dni później świat obiegła informacja o zgoła nietypowym incydencie na Litwie - zaplanowany koncert artysty wymusił zmianę miejsca rozegrania meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Kim jest Pitbull?

Armando Christian Pérez, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Pitbulla, urodził się w Miami jako syn kubańskich emigrantów. Jego rodzice rozstali się, gdy był dzieckiem. Przez pewien czas był wychowywany przez matkę, jednak później trafił do rodziny zastępczej.

Od początku kariery konsekwentnie łączy hip-hop z muzyką latynoską, popem i dance. Dzięki charakterystycznemu stylowi oraz licznym współpracom z największymi gwiazdami światowej sceny - m.in. Jennifer Lopez, Christiną Aguilerą, Keshą, Ne-Yo, Enrique Iglesiasem i Shakirą - stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzyki rozrywkowej XXI wieku.

Jego albumy sprzedały się w milionach egzemplarzy, a utwory zgromadziły miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych. W swoim dorobku ma on także nagrodę Grammy za najlepszy latynoski album rockowy lub alternatywny, przyznaną mu za "Dale".