Pitbull chce pobić Rekord Guinnessa. "Czeka cię najlepszy czas w życiu"

Nietypowa akcja będzie miała miejsce 10 lipca podczas występu Pitbulla na festiwalu BST Hyde Park. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili, że celem jest pobicie rekordu największego zgromadzenia osób w łysych czepkach, co zostanie zweryfikowane przez przedstawicieli Guinness World Records. Sam Pitbull nie kryje ekscytacji:

"Guinnessie, szykuj się na wszystkich Bald-E's, którzy zrobią to 10 lipca w Hyde Parku. Za każdym razem, gdy zakładasz łysy czepek, wiesz, że czeka cię najlepszy czas w życiu. Doceniamy miłość, zaangażowanie i wsparcie. Przede wszystkim chcemy powiedzieć: dziękujemy. Dale!" - przekazał artysta w specjalnym oświadczeniu.

Od radiowego żartu do rekordu świata

Pomysł, który dziś rozgrzewa fanów w całej Europie, narodził się z pozoru przypadkiem. Jego autorem był Greg James, prowadzący poranny program w BBC Radio 1. To on zasugerował, by kultowe przebrania fanów przerodzić w oficjalną próbę pobicia rekordu.

Trend narastał od kilku lat. Koncertowe nagrania z tłumami ludzi w białych koszulach, okularach przeciwsłonecznych i łysych czepkach obiegały media społecznościowe, a społeczność fanów szybko ochrzciła się mianem "Bald-E's".

Jak podkreśla sam muzyk, to dla niego coś więcej niż zabawny kostium.

"Za każdym razem, gdy widzę te czapki na widowni, czuję, że to głębsze niż sama muzyka. To najpiękniejsza nagroda po 25 latach kariery" - mówił w jednym z wywiadów.

Muzyczne święto z gwiazdorską obsadą

Londyński koncert będzie nie tylko rekordową próbą, ale też wielkim show. Na scenie jako gość specjalny pojawi się Kesha, z którą Pitbull przed laty stworzył globalny przebój "Timber". W kolejnych dniach festiwalu wystąpią także m.in. Maroon 5, Mumford & Sons oraz Lewis Capaldi.

Równolegle artysta rusza w trasę koncertową "I'm Back Tour", w której towarzyszyć mu będzie Lil Jon.

Polska też oszalała na punkcie Bald-E's

Moda na przebieranie się za Pitbulla dotarła również nad Wisłę. Podczas jego koncertów w Polsce w 2025 roku setki fanów pojawiły się w charakterystycznych łysych czepkach, zamieniając trybuny w prawdziwe morze "klonów Mr. Worldwide".

Entuzjazm był tak ogromny, że artysta wróci do naszego kraju już w przyszłym roku. 23 lipca 2026 roku wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym, gdzie, jak zapowiadają organizatorzy, również można spodziewać się rekordowej liczby fanów w kultowych przebraniach.

