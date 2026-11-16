Piotr Rubik to jeden z najsłynniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów. Popularność zyskał dzięki kompozycjom takim jak "Niech mówią, że to nie jest miłość" czy "Psalm dla ciebie". W 2023 r., wraz ze swoją żoną Agatą i córkami, przeniósł się do Miami na Florydzie, aby po 30 latach działalności kontynuować muzyczną drogę także na amerykańskim rynku. Mimo wyprowadzki chętnie powraca do ojczyzny, nie dając o sobie zapomnieć polskim fanom. W marcu tego roku świętował wraz z nimi 20-lecie "Psałterza Wrześniowego", dając wyjątkowy koncert w katowickim Spodku.

Piotr Rubik z premierą tanecznego utworu "Miami". Dyrygent całkowicie zmienił swój dotychczasowy styl!

Piotr Rubik stara się prężnie działać na zagranicznym rynku, czego dowodem jest nowy singiel wypuszczony przez kompozytora nieco ponad tydzień temu. Artysta wszedł we współpracę z panamską piosenkarką Metamami, tworząc latynoski numer "Miami". Kompozycja znacznie różni się od tego, co dotychczas prezentował w swojej twórczości i zaskoczyła wiernych słuchaczy.

"To mój pierwszy singiel po hiszpańsku. (...) Melodia przyszła mi do głowy tuż przed przeprowadzką do Miami" - napisał na Instagramie Rubik, informując o tanecznej premierze.

Fani zalali Piotra Rubika falą krytycznych komentarzy. "Nie dotrwałam do końca, bo uszy bolą"

Już po tygodniu od wydania utworu "Miami" Piotr Rubik przekonał się, że styl, w którym skręciła jego twórczość nie przypadł do gustu wszystkim fanom. W sieci pojawiły się setki głosów, w których internauci wyrazili swoje niezadowolenie. Taneczny numer spotkał się z niezwykle negatywnym odbiorem, a większość osób zarzuciła 58-latkowi nieudolną próbę wpasowania się w zagraniczne standardy rynkowe. Padły nawet oskarżenia o kicz.

"Jak kocham twórczość Piotra, to to jest koszmarek dla moich uszu", "Teraz już prosta droga do duetu ze Skolimem", "Nie dotrwałam do końca, bo uszy bolą. Piosenka masakra", "Cóż...Krzysztof Krawczyk też chciał podbić Amerykę. Strasznie badziewiaste, słyszę wymuszoną zmianę stylu. Przypomina opening do jakiejś telenoweli argentyńskiej", "Dla mnie całość ociera się o kicz, a smoking nad basenem tylko potęguje to wrażenie", "Nie umywa się do 'Niech mówią, że...'", "Piotrze, coś tu nie gra. Nie słyszałem fortepianu, a na teledysku grasz", "Bywały lepsze utwory. Rozumiem, że chce pan wejść na tamten rynek, ale czy to dobry kierunek?", "Kompletnie nie wpada w ucho. Jedynie MAJAMI, MAJAMI, MAJAMI, MAJAMI, nic ponad to" - czytamy na YouTubie oraz Instagramie.

W internetowych komentarzach znalazło się jednak również kilku zwolenników nowego stylu Piotra Rubika. "Piosenka wpada w ucho. Coś nowego, ale jakże udanego", "Kupuję to w pełni. Refren jest genialny!", "Kocham tę piosenkę! Co za piękny miks kultur", "Cudowny klimat Miami", "Świetna piosenka" - piszą wierni fani, którym utwór przypadł do gustu.