Muzyczne oblicze 72-letniego Piotra Pręgowskiego Polska poznała podczas tegorocznych eliminacji do Eurowizji. Decyzją telewidzów i internautów (głosować można było przez aplikację i za pośrednictwem SMS-ów) zwyciężyła Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" (ponad 32 proc. wszystkich głosów).

Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (18,39 proc.), Basia Giewont (14,55 proc.) i Piotr Pręgowski (11,47 proc.), który zaprezentował piosenkę "Parawany Tango".

Piotr Pręgowski: "Król Gibango" z nową piosenką "Bosa Noga"

Okazało się, że to nie koniec muzycznej przygody śpiewającego aktora. "Król Gibango" przygotował kolejną odsłonę projektu "latino polo".

Podczas koncertu w ramach trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Ełku Piotr Pręgowski premierowo zaśpiewał piosenkę "Bosa Noga".

"Ełk! Dziękuję!!!!!! Byliście cudowni! Na nasz koncert nawet deszcz przestał padać!" - napisał serialowy Pietrek z "Rancza".

Internauci jednak nie zostawili na jego propozycji suchej nitki.

"O matko.....i córko.....jak można coś takiego wymyśleć. Masakra, to mało powiedziane. Panie Piotrze lepiej zajmie się Pan tym co umie", "Zrobił z siebie pośmiewisko upadł tak nisko", "Dziecko z przedszkola by mogło napisać ta piosenkę i ja zaśpiewać na przedstawieniu a tu się dzieje to na żywo w TV", "Żenujące" - czytamy w komentarzach.