Pierwsza edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na antenie w 2011 r. Wówczas w składzie trenerów pojawili się Andrzej Piaseczny, Kayah, Ania Dąbrowska i Nergal z metalowej grupy Behemoth.

Jak się okazuje, ofertę dołączenia do programu miał wtedy Piotr Kupicha, będący u szczytu popularności ze swoim zespołem Feel. Ostatecznie ją odrzucił, co ujawnił teraz w rozmowie z Eska.pl.

Piotr Kupicha (Feel) odrzucił propozycję z "The Voice of Poland". "Miałem przesyt"

"Byłem wtedy w innym programie. Oni [produkcja "Voice'a"] na maksa chcieli od razu umowę podpisywać. I ja wtedy poczułem, że muszę wrócić do muzyki, niekoniecznie do programów i rzeczywiście odmówiłem. Bo to było tak, że miałem już przesyt w tych programach. One strasznie dużo zabierają czasu, a my cały czas graliśmy, byliśmy w gazie..." - wspomina Piotr Kupicha.

"Poczułem, że kiedy będę musiał siedzieć w fotelu jurorskim, to to jest trochę jak robota - że ty po prostu jesteś jak w pracy, a muzyka co? Schodzi na drugi plan i jesteś takim celebrytą. Myślę też, że te zabawy są zarezerwowane dla osób, które jednak tę przestrzeń mają trochę większą na to" - dodaje.

Przypomnijmy, że w 2010 r. Piotr Kupicha uczestniczył w programie "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" w Polsacie. Rok później był kierownikiem wokalnej drużyny w "Bitwie na głosy" (TVP), którą doprowadził do zwycięstwa w pierwszej edycji show.

Wokalista przy kolejnych okazjach regularnie odmawiał "The Voice of Poland", tłumacząc to zobowiązaniami zawodowymi. Teraz mówi, że jego doświadczenie jest większe, więc mógłby więcej doradzić uczestnikom, choć nadal trudno mu sobie wyobrazić, by dał pogodzić obowiązki trenera z aktywnością w zespole.

Feel - wielka kariera i wielkie przeboje

Katowicki kwartet Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dała zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.

Debiutancki album "Feel" (2007) uzyskał status Diamentowej Płyty za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "A gdy jest już ciemno", "No pokaż na co cię stać", "W odpowiedzi na twój list" i "Jak anioła głos".

Zespół odtąd nieprzerwanie jest na scenie, a we wrześniu 2022 roku pojawił się nowy album grupy - "Feel 5" dotarł na 3. miejsce listy OLiS. Płyta przyniosła przeboje "7 stan", "Lubię na ciebie patrzeć" i "Jedwabna nić" z gościnnym udziałem Sebastiana Riedla z grupy Cree , obecnego wokalisty Dżemu. Ostatnio kwartet wypuścił premierową piosenkę "Hejnał".