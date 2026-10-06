Piotr Cugowski szykuje się na ważny jubileusz. "Bez was nic by się nie udało"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Dziesięć koncertów w Polsce i nowy album - tak Piotr Cugowski przygotowuje się do przypadającego w 2027 roku jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej. Zanim wokalista wyruszy w trasę, do słuchaczy trafi jego druga solowa płyta.

Piotr Cugowski w 2027 roku wyruszy w jubileuszową trasę i wyda album „Siódme życie” z 11 utworami dostępnymi od października 2026.
Piotr Cugowski Paweł WrzecionAKPA

Koncertowe świętowanie Piotra Cugowskiego rozpocznie się 25 stycznia 2027 roku w lubelskim CSK. W kolejnych miesiącach artysta odwiedzi między innymi Katowice, Łódź, Gdańsk i Kraków. Ostatni z zapowiedzianych występów odbędzie się 26 kwietnia w Szczecinie.

"Kochani, właśnie dziś, w dniu swoich urodzin, dzielę się z Wami wspaniałymi wiadomościami: mój drugi solowy album, "Siódme życie", ukaże się już 23 października. Płyta będzie dostępna na CD i platformach streamingowych, od 13.11 także na winylu [...] A już w styczniu ruszamy w trasę jubileuszową. 30 lat minęło - z Wami i dzięki Wam. Bez Was nic by się nie udało. Dziękuję. Bilety na koncerty trafią do sprzedaży w najbliższą środę" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu artysty na Facebooku.

Trasa ma łączyć podsumowanie trzech dekad na scenie z prezentacją nowego materiału. Sprzedaż biletów rozpocznie się 7 października.

Tak prezentuje się cała trasa:

  • 25.01 - Lublin, CSK
  • 26.02 - Katowice, Miasto Ogrodów
  • 08.03 - Łódź, Wytwórnia
  • 02.04 - Bielsko-Biała, Cavatina
  • 03.04 - Kielce, KCK
  • 11.04 - Gdańsk, Filharmonia
  • 16.04 - Częstochowa, Filharmonia
  • 17.04 - Rzeszów, G2A
  • 18.04 - Kraków, ICE
  • 26.04 - Szczecin, Filharmonia

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Album "Siódme życie" ukaże się już 23 października 2026 roku na CD i w serwisach streamingowych. Na wydanie winylowe trzeba będzie poczekać do 13 listopada.

Choć będzie to dopiero drugi solowy krążek Cugowskiego, w jego całym dorobku zajmie siódme miejsce. Wydawnictwo otworzy zarazem nowy etap związany z nadchodzącym jubileuszem.

Muzycznie wokalista pozostaje przy rockowych podstawach, ale nie ogranicza się wyłącznie do mocniejszych brzmień. Wśród nowych utworów mają pojawić się także lżejsze kompozycje i bardziej przewrotne pomysły, a całość połączy jego charakterystyczny głos.

Słuchacze znają już część materiału z singli "Cisza przed burzą", "Latarnik" i "Niedorośli". Na płycie znajdzie się również kompozycja tytułowa oraz siedem kolejnych nagrań.

Tracklista "Siódme życie":

  1. "Cisza przed burzą"
  2. "Niedorośli"
  3. "Drań"
  4. "Tu będzie bal"
  5. "Latarnik"
  6. "Siódme życie"
  7. "Boję się, że przyjdziesz"
  8. "Syzyf"
  9. "Siebie warci"
  10. "Na koniec dnia"
  11. "Come on home"
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