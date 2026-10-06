Piotr Cugowski szykuje się na ważny jubileusz. "Bez was nic by się nie udało"

Koncertowe świętowanie Piotra Cugowskiego rozpocznie się 25 stycznia 2027 roku w lubelskim CSK. W kolejnych miesiącach artysta odwiedzi między innymi Katowice, Łódź, Gdańsk i Kraków. Ostatni z zapowiedzianych występów odbędzie się 26 kwietnia w Szczecinie.

"Kochani, właśnie dziś, w dniu swoich urodzin, dzielę się z Wami wspaniałymi wiadomościami: mój drugi solowy album, "Siódme życie", ukaże się już 23 października. Płyta będzie dostępna na CD i platformach streamingowych, od 13.11 także na winylu [...] A już w styczniu ruszamy w trasę jubileuszową. 30 lat minęło - z Wami i dzięki Wam. Bez Was nic by się nie udało. Dziękuję. Bilety na koncerty trafią do sprzedaży w najbliższą środę" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu artysty na Facebooku.

Trasa ma łączyć podsumowanie trzech dekad na scenie z prezentacją nowego materiału. Sprzedaż biletów rozpocznie się 7 października.

Tak prezentuje się cała trasa:

25.01 - Lublin, CSK

26.02 - Katowice, Miasto Ogrodów

08.03 - Łódź, Wytwórnia

02.04 - Bielsko-Biała, Cavatina

03.04 - Kielce, KCK

11.04 - Gdańsk, Filharmonia

16.04 - Częstochowa, Filharmonia

17.04 - Rzeszów, G2A

18.04 - Kraków, ICE

26.04 - Szczecin, Filharmonia

Nowa płyta jeszcze w październiku

Album "Siódme życie" ukaże się już 23 października 2026 roku na CD i w serwisach streamingowych. Na wydanie winylowe trzeba będzie poczekać do 13 listopada.

Choć będzie to dopiero drugi solowy krążek Cugowskiego, w jego całym dorobku zajmie siódme miejsce. Wydawnictwo otworzy zarazem nowy etap związany z nadchodzącym jubileuszem.

Muzycznie wokalista pozostaje przy rockowych podstawach, ale nie ogranicza się wyłącznie do mocniejszych brzmień. Wśród nowych utworów mają pojawić się także lżejsze kompozycje i bardziej przewrotne pomysły, a całość połączy jego charakterystyczny głos.

Słuchacze znają już część materiału z singli "Cisza przed burzą", "Latarnik" i "Niedorośli". Na płycie znajdzie się również kompozycja tytułowa oraz siedem kolejnych nagrań.

Tracklista "Siódme życie":

"Cisza przed burzą" "Niedorośli" "Drań" "Tu będzie bal" "Latarnik" "Siódme życie" "Boję się, że przyjdziesz" "Syzyf" "Siebie warci" "Na koniec dnia" "Come on home"