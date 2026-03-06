Od dłuższego czasu Piotr Cugowski zapowiada następcę solowej płyty "40" z 2019 r. Do tej pory poznaliśmy piosenki "Latarnik" i "Cisza przed burzą", a kolejnym singlem jest wypuszczony właśnie utwór "Niedorośli".

Wokalista podczas trwającej trasy "Próba generalna" sprawdza nowe numery przed publicznością, zanim odda je szerokiemu gronu słuchaczy w postaci drugiego albumu.

Piotr Cugowski z balladą "Niedorośli"

"To piosenka o tych trudnych momentach, gdy wszystko zdaje się sprzęgać przeciw nam. Mimo to gramy dalej w filmie zwanym życiem, choć nikt nie daje nam gwarancji, że scenariusz dobrze się kończy" - mówi Piotr Cugowski o balladzie "Niedorośli".

Autorami muzyki są gitarzysta Jarosław Chilkiewicz oraz Piotr Cugowski, a tekst napisała Katarzyna Figaj. Teledysk wyreżyserował Radosław Kurzaj, a wideo zostało zrealizowane we wnętrzach Teatru Polskiego w Szczecinie. W klipie wystąpiła dodatkowo tancerka baletowa Aleksandra Januszak-Kacperska.

"Osią piosenki jest refleksja, którą mógłby wysnuć... każdy z nas. Bo któż choć raz nie poczuł się rzucony na głęboką wodę dorosłości bez uprzedniego kursu pływania? Kto, przytłoczony codziennością, z sentymentem nie wspominał rządzącej się swoimi prawami młodości? Dziś dźwigamy bagaż różnych doświadczeń, jesteśmy metrykalnie dojrzali, ale nosimy w sobie młodzieńczą naiwność, niewinność i idealizm. I to one, choć często stoją w kontrze do rzeczywistości, są - a przynajmniej bywają - naszą siłą napędową" - czytamy w opisie nagrania.

