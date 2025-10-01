28-letni obecnie Adam Stachowiak szerokiej publiczności przedstawił się w szóstej edycji "The Voice of Poland" w 2016 roku. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Sary Bareilles "Gravity" i przekonał tym samym do siebie Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona. I to do duetu z grupy Afromental ostatecznie trafił.

Prawdziwe wzruszenia rozpoczęły się jednak po decyzji trenerów. Piaseczny i przyszli opiekunowie uczestnika namówili Stachowiaka, aby zaprezentował fragment swojej piosenki. Utwór zadedykowany zmarłej matce muzyka, nazwany w przyszłości "Mamo", wzruszył widzów, publiczność oraz samych trenerów, zwłaszcza płaczącego Piasecznego i Natalię Kukulską. Maria Sadowska żałowała, że nie odwróciła swojego fotela.

Piosenka Stachowiaka szybko podbiła sieć - oficjalny teledysk ma ponad 32 mln odsłon, a nagranie z programu - ponad 15 mln.

Podczas bitew Adam wystąpił w duecie z Eweliną Bogucką. Wykonali oni przebój Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa "Ktoś pomiędzy nami", co wzruszyło Kukulską. Pojedynek nie skończył się jednak dobrze dla Stachowiaka. Tomson i Baron postawili na Bogucką, a żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież. Ich decyzja uważana była za jeden z największych błędów w historii programu.

Adam Stachowiak znów podbija sieć

Archiwalne nagranie z "The Voice of Poland" po latach podbija sieć. Fragment występu w piosence "Mamo" dedykowany nieżyjącej już mamie Adama Stachowiaka w mediach społecznościowych zanotował blisko 800 tys. odsłon w ciągu kilku godzin.

Do piosenki "Mamo" nawiązuje najnowszy singel wokalisty - "Daj mi dłoń". W utworze, w bezpośredni sposób zwraca się do swojej mamy - już jako dorosły mężczyzna, mąż i tata.

Adama w muzycznej drodze wspiera jego żona, pisarka Anna Stachowiak (ma na koncie książki "Wyśpiewaj mi przyszłość", "Bóg jeden wie" i "Ostatni grzech"). Para ma dwójkę dzieci: 5-letnią Alicję i 6-letnią Agatę, a wkrótce na świecie pojawi się ich syn.

"Łączyła nas miłość do muzyki i szalone pomysły. Prócz tego całkowicie się różniliśmy - ja z katolickiego domu, on ateista. Ja starsza o 5 lat, on młody (chodzący jeszcze do technikum). Ja z zaraźliwym, krzykliwym śmiechem, a on spokojny i wrażliwy. On zakochany w życiu wolny strzelec, a ja zaręczona z wyrzutami sumienia. A jednak znalazłam go i pokochałam od pierwszej chwili" - tak Anna Stachowiak opisywała, jak poznała swojego przyszłego męża.

Wokalista obecnie również jest mocno związany z Kościołem. W grudniu 2024 r. ujawnił, że podczas jednej ceremonii jako dorosła osoba przyjął chrzest, komunię i bierzmowanie.

