"Niech żyje bal" to jeden z największych hitów PRL-u, który przetrwał w pamięci słuchaczy do czasów współczesnych. Całe pokolenia Polaków doskonale znają legendarne słowa ballady i chętnie jej słuchają. Za sukces przeboju odpowiada Maryla Rodowicz , która w spektakularny sposób wykonała utwór, lecz autorami słów oraz muzyki są Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski .

Pierwotnie kompozytor stworzył melodię do "Niech żyje bal" z myślą o Jerzym Połomskim. Po dyskusjach z tekściarką doszedł do wniosku, że to Rodowicz powinna zaśpiewać podniosły utwór. Decyzja zapadła w momencie, w którym wokalistka poprosiła Krajewskiego o to, aby stworzył dla niej piosenkę, która będzie miała szansę podbić serca amerykańskiej publiczności.