Ed Sheeran, jeden z najsłynniejszych gwiazdorów współczesnego popu, jakiś czas temu zakończył swoją trasę koncertową "Mathematics Tour", w ramach której odwiedził przeróżne zakątki świata - w tym Polskę. Brytyjski artysta w sierpniu dwukrotnie wystąpił na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, gromadząc na stadionie wielotysięczną publiczność. W przerwie między koncertami, które odbywały się dzień po dniu, znalazł chwilę aby spotkać się ze znanym polskim influencerem, Łatwogangiem. Wreszcie poznaliśmy efekty ich współpracy!

Zdjęcia ze spotkania Eda Sheerana i Łatwoganga błyskawicznie obiegły wówczas sieć, a każdy z fanów miał swoją teorię, co robili razem piosenkarz i influencer. Po wrzuceniu nagrania na TikToka okazało się, że twórca internetowy założył się z brytyjskim gwiazdorem o nagranie wspólnej piosenki! Warunkiem wkroczenia razem do studia miał być 1 mln polubień, który Łatwogang prędko zgromadził pod filmikiem z Sheeranem.

Polak wyszedł z całego zakładu zwycięsko, a fani niecierpliwili się na duet ze słynnym muzykiem. Mijały kolejne tygodnie, a słuchacze zastanawiali się, czy utwór w ogóle powstał. "Jedyne, co mogę na razie zdradzić, to że utwór został nagrany w Dusseldorfie, podczas finału swojej trasy koncertowej '+-=÷x Mathematics Tour' (...) Warto czekać na premierę" - potwierdziła Nela Szadkowska z Warner Music Poland w połowie września, uspokajając słuchaczy.

Ed Sheeran nagrał piosenkę z Łatwogangiem! Jak brzmi "Azizam" po polsku?

Czwartkowego wieczora, 9 października, utwór wreszcie ujrzał światło dzienne. Okazało się jednak, że Ed Sheeran i Łatwogang nie stworzyli wspólnie nowej piosenki, a jedynie przetłumaczyli na język polski słowa znanego hitu brytyjskiego gwiazdora - "Azizam". Artysta oraz twórca internetowy zaśpiewali razem refreny, natomiast zwrotka należała w całości do Polaka.

Jak dowiadujemy się z Instagrama, tekst dla artysty i influencera przetłumaczyli polsko-francuscy muzycy z zespołu BeMy - bracia Mattia i Elie Rosinski. Od lat przyjaźnią się oni z wokalistą i choć polski nie jest ich pierwszym językiem, postanowili pomóc artyście w szalonym projekcie.

Do polskiej wersji "Azizam" powstał także prześmiewczy klip, w którym Ed Sheeran i Łatwogang siedzą razem na kanapie, śpiewając wprost do kamery. Chwilami próbują stawać na głowie na sofie albo leżą w dziwnych pozach, a za nimi pojawiają się przypadkowe obrazki, takie jak morskie fale, zdjęcie kota, herb klubu piłkarskiego Legia Warszawa czy gotujące się pierogi.

Fani są zachwyceni współpracą gwiazdora z Polakiem

Fani zachwyceni są współpracą Eda Sheerana z Polakiem. W mediach społecznościowych artystę i influencera tuż po premierze zalała fala komentarzy. "To się dzieje naprawdę", "Czapki z głów", "Piosenka tego roku", "Tego nie było w moim bingo" - czytamy na Instagramie. "Jak miło że Łatwo wspiera takich małych twórców jak Ed Sheeran", "Jedyny twórca w social media który dowozi temat do końca. Szacun" - piszą odbiorcy Łatwoganga.

