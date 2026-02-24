O wyborze PinkPantheress zdecydował panel ekspertów z branży produkcji muzycznej, a przewodnicząca komitetu BRIT Awards 2026 Stacey Tang podkreśliła, że artystka "po cichu zmienia to, czym może być współczesny pop" oraz "otwiera drzwi nowej fali producentek".

Nagroda Producenta Roku jest przyznawana od 1977 roku i do tej pory trafiała wyłącznie do mężczyzn. Rekordzistami pozostają Trevor Horn, David A. Stewart oraz Paul Epworth (po trzy zwycięstwa), a w gronie wcześniejszych laureatów znajdują się m.in. George Martin, Brian Eno i Calvin Harris.

PinkPantheress pobiła też rekord wieku. 24-latka została najmłodszą laureatką tej nagrody, detronizując Steve'a Levine'a, który wygrał w 1984 r. w wieku 25 lat. Sama artystka podkreśliła, że produkcja muzyczna jest dla niej niezwykle ważna oraz wyraziła nadzieję, na to, że swoimi działaniami zainspiruje innych: "Jako pierwsza kobieta, która zdobyła tę nagrodę, jestem wdzięczna za to wyróżnienie. Produkcja muzyczna to rzecz, z której jestem najbardziej dumna i nad którą bardzo ciężko pracowałam, więc mam nadzieję, że to zainspiruje innych do podążania za swoją pasją".

PinkPantheress rozpoczęła przygodę z produkcją muzyki w wieku 17 lat. Była główną producentką swoich wydawnictw, w tym albumu "Heaven Knows" i mixtape'u "Fancy That".

Kim jest PinkPantheress? Od sypialni na szczyty list przebojów

Choć jej pseudonim może jeszcze nie być znany wszystkim słuchaczom w Polsce, PinkPantheress (właściwie Victoria Beverley Walker) to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk światowej muzyki. Brytyjka rozpoczęła karierę w 2019 roku, tworząc muzykę we własnym pokoju za pomocą programu GarageBand. Swoje krótkie, chwytliwe utwory wrzucała na TikToka, gdzie błyskawicznie stały się viralami.

Artystka zasłynęła, odświeżając stylistykę lat 90. i 2000. - jej znakiem rozpoznawczym jest łączenie gatunków takich jak drum and bass i UK garage ze zgrabnymi, popowymi melodiami. Prawdziwy globalny przełom przyniósł jej remiks utworu "Boy's a Liar Pt. 2" nagrany z raperką Ice Spice, który dotarł na podium amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL