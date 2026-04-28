Pink to światowej sławy artystka, której historia kariery sięga lat 90. Występowała wówczas w grupie Choice, która niedługo później rozpadła się. Wokalistka postanowiła więc rozwijać się solowo i już w 2000 r. wydała debiutancki krążek "Can't Take Me Home". Obecnie ma na swoim koncie platynowe płyty, ponad 135 mln sprzedanych egzemplarzy swoich albumów, trzy nagrody Grammy, dwie statuetki Brit i aż siedem wyróżnień na MTV Video Music Awards. Słynie również z widowiskowych koncertów, podczas których nie tylko zaskakuje potężnym głosem, lecz także akrobacjami w przestworzach.

W wywiadach Pink nieustannie podkreśla, że choć od wielu lat żyje jak gwiazda show-biznesu, prywatnie jest przede wszystkim kochającą żoną oraz matką. Od 25 lat pozostaje w związku z zawodnikiem freestyle'u motocrossowego, Careyem Hartem. W ich małżeństwie nie brakowało zawirowań, jednak pomimo wcześniejszej separacji, relacja zakochanych obecnie ma być szczęśliwa i silniejsza niż kiedykolwiek.

14-letnia córka Pink coraz częściej pokazuje się z mamą na branżowych eventach! Odziedziczyła po niej talent wokalny

W miniony weekend 46-letnia wokalistka wzięła udział w uroczystej premierze musicalu "The Lost Boys", prezentowanego na Broadwayu. W nowojorskim Palace Theatre piosenkarka nie była sama - na czerwonym dywanie towarzyszyła jej córka. Willow Hart ma już 14 lat i coraz częściej pojawia się z mamą na branżowych eventach.

W połowie 2025 r. o Willow zrobiło się niezwykle głośno z powodu jej gościnnego występu na scenie ze sławną mamą oraz Hugh Jackmanem. Nastolatka pojawiła się w nowojorskim Radio City Music Hall w zjawiskowej, czerwonej sukni, godnej prawdziwej scenicznej diwy. Wraz z rodzicielką oraz słynnym aktorem wykonała dwa przeboje - "A Million Dreams" ze ścieżki dźwiękowej filmu "Król rozrywki" oraz "Who Knew" z repertuaru samej Pink. Fani zachwycili się talentem dziewczyny, prędko okrzyknęli ją odkryciem, a nagrania z koncertu obiegły sieć.

Pink zapozowała z córką na ściance! Podobieństwo jest uderzające

Teraz Willow Hart towarzyszyła mamie na broadwayowskiej premierze. W Palace Theatre pojawiła się w długiej, czerwonej sukni bez ramiączek, kradnąc niemal cały blask towarzyszki. Pink bowiem postawiła na czarną skórzaną kurtkę oraz długą, czarną spódnicę, czyli rzeczy nieco bardziej mroczne, oddające jej charakterystycznego pazura.

Wiele osób zwróciło uwagę, że pomimo różnicy stylizacji, 14-latka i 46-latka wyglądały jak dwie krople wody. Kobiety pozowały wspólnie, uśmiechając się i trzymając za ręce. Widać było, że cieszą się z czasu spędzonego w swoim towarzystwie.

Pink z pewnością zabrała córkę na premierę ze względu na jej ogromne zainteresowanie teatrem. Wokalistka zdradziła niedawno mediom, że przeprowadzka jej całej rodziny do Nowego Jorku podyktowana była w pewnym stopniu miłością 14-latki do Broadwayu.

14-latka zachwyciła całe studio. Jurorom „Must Be The Music” odebrało mowę Polsat Promocja