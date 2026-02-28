Ostatnie dni są dla Pink szczególnie wymagające. Media zaczęły huczeć od plotek o rzekomym rozpadzie wieloletniego małżeństwa wokalistki i Careya Harta. Gwiazda postanowiła rozprawić się z doniesieniami i wystosowała oświadczenie na swoim Instagramie.

Wokalistka opublikowała spontaniczne wideo, w którym w charakterystycznym dla siebie, sarkastycznym tonie odniosła się do doniesień amerykańskich portali: "Właśnie się dowiedziałam, że jestem w separacji z mężem. Dziękuję, że mnie poinformowaliście. Może powiecie też o tym naszym dzieciom? Moja 14-letnia córka i 9-letni syn również o niczym nie wiedzą". Teraz media na całym świecie donoszą, iż to właśnie Pink została wybrana na następczynię Kelly Clarkson - piosenkarki, która od lat w stacji NBC prowadziła program "The Kelly Clarkson Show", skupiający się na charyzmatycznych rozmowach z gwiazdami. W formacie pojawiły się między innymi Ariana Grande oraz Madison Beer.

Pink w nowym projekcie. "Wygryzła swoją koleżankę z branży"

Jak podaje portal Page Six, Pink przeprowadziła się do Nowego Jorku, prawdopodobnie ze względu na przejęcie show Kelly Clarkson. Przypomnijmy, że amerykańska "Idolka" potwierdziła na początku tego miesiąca, że po siedmiu sezonach kończy swój talk-show w NBC.

Źródła podają, że Pink, która od kilku lat mieszka w swojej winnicy na Centralnym Wybrzeżu Kalifornii, spędza ostatnio sporo czasu w Nowym Jorku, co może zwiastować przygotowywanie własnego formatu.

"Widziałem ją wczoraj w Soho House z facetem, który wydawał się być częścią zespołu" - powiedział informator Page Six, członek prywatnego klubu Meatpacking District. "Spędziła kilka godzin, czytając papiery i dokumenty na komputerze" - oznajmił i dodał, że miała na głowie chustę, dres i "wyglądała pięknie".

"To nie ma związku z upadkiem programu Kelly, tylko po prostu stacja potrzebuje kogoś innego", "Szkoda mi Kelly, uwielbiałam jej show", "No ładnie, wygryzła koleżankę z branży", "Wolałem Kelly, ale jestem ciekawy programu Pink", "Pozostaje tylko czekać" - wyrokują fani na platformie X.

