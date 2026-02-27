Pink przerwała milczenie w sprawie rozstania z mężem. Padły ostre słowa

Pink i zawodowy motocyklista Carey Hart tworzą jedną z najbardziej barwnych par w amerykańskim show-biznesie. Choć w przeszłości małżonkowie mierzyli się z kryzysami i separacjami, od lat tworzyli zgrany duet. Gdy więc kilka dni temu zagraniczną prasę obiegły informacje o ich rzekomym rozstaniu, w sieci zaobserwować można było widoczne poruszenie. Gwiazda nie kazała jednak długo czekać na swoją reakcję.

Pink reaguje na plotki o rozstaniu. "Może powiecie o tym naszym dzieciom?"

Piosenkarka opublikowała na swoim Instagramie spontaniczne wideo, w którym w charakterystycznym dla siebie, sarkastycznym tonie odniosła się do rewelacji amerykańskich portali.

"Właśnie się dowiedziałam, że jestem w separacji z mężem. Dziękuję, że mnie poinformowaliście. Może powiecie też o tym naszym dzieciom? Moja 14-letnia córka i 9-letni syn również o niczym nie wiedzą" - skwitowała z ironicznym uśmiechem wokalistka.

Na samym dementowaniu plotek się jednak nie skończyło. Artystka postanowiła wykorzystać okazję, by wbić szpilę dziennikarzom szukającym sensacji w jej życiu prywatnym. Pink zasugerowała mediom, by zamiast zmyślać plotki, zajęły się sprawami, które faktycznie mają znaczenie: "A może porozmawiamy o czymś naprawdę istotnym? Chcecie rozmawiać o aktach Epsteina? Albo o systemowym rasizmie? Albo o mizoginii w sporcie?" - wyliczała poirytowana gwiazda.

Oberwało się również redakcjom, które zdaniem artystki celowo pomijają jej wielkie zawodowe sukcesy, by skupić się wyłącznie na rzekomych kryzysach. Wokalistka nie kryła wściekłości, przypominając o swoim osiągnięciu: "Albo chcecie rozmawiać o tym, że w pierwszym roku, w którym mogłam być nominowana, trafiłam do [...] Rock and Roll Hall of Fame? Chcecie rozmawiać o moich osiągnięciach, czy tylko o moim rzekomym upadku? - podsumowała dosadnie Pink.

