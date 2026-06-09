Międzynarodowy Piknik Country & Folk w Mrągowie to najstarszy i największy w Polsce festiwal muzyki country, organizowany nieprzerwanie od 1982 roku. Głównym miejscem koncertów jest amfiteatr nad malowniczym jeziorem Czos (te występy są biletowane), a festiwalowi towarzyszą liczne imprezy plenerowe, również w samym mieście.

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 45. edycja święta country. Po latach koncert galowy (24 lipca) będzie transmitowany przez TVP.

"Największe gwiazdy, legendarne nazwiska i wyjątkowe muzyczne spotkania - to będzie prawdziwe święto country" - czytamy w zapowiedzi.

Piknik Country w Mrągowie w TVP. Kto wystąpi?

To właśnie finałowa gala zabierze widzów w podróż przez 45 lat Pikniku Country, gdzie tradycja spotka się z współczesnością country, folku i americany.

Na scenie wystąpią m.in.: Sławek Uniatowski, Kasia Moś, Wojciech Cugowski, Lanberry, Filip Lato, Mateusz Ziółko, Krystyna Giżowska i Andrzej Rybiński. W roli gości specjalnych pojawią się słynny gitarzysta Albert Lee, który przyleci do Mrągowa prosto z Los Angeles na jedyny festiwal w Europie w tym roku, oraz Sarah Jory - światowej klasy wirtuozka pedal steel.

W jubileuszowym koncercie nie zabraknie również twórców, którzy przez lata kształtowali brzmienie country w Polsce - zaprezentują się m.in. Lonstar, Tomasz Szwed, Zbigniew Hofman, Ryszard Wolbach, Lech i Bożena Makowieccy, Gang Marcela, Alicja Boncol, Janusz Nastarowicz & Colorado, Mariusz Kalaga, Cezary Makiewicz z zespołem oraz Klaudia Magica, Karolina Bułas, Droga na Ostrołękę (z Wojciechem Dudkowskim i Mają Bogucką) i Zespół Ślad.

"To nie będzie zwykły koncert. To będzie wyjątkowa podróż przez wspomnienia i wspólne 45 lat - w towarzystwie artystów reprezentujących różne pokolenia i muzyczne światy. Bo muzyka łączy - i właśnie tu, w Mrągowie, słychać to najlepiej" - czytamy.

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