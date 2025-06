"Dla mnie to pieśń o wolności. O życiu pięknym jak szczyty gór i surowym jak górskie żywioły. O pokorze, szacunku i miłości do natury. Do życia, w którym zwierzęta, chmury, deszcz, drzewa, potoki to nie tylko codzienny, zapierający dech krajobraz. To po prostu siły przyrody, które wykuwają charakter i jego twardość. O powrocie do korzeni, o tym skąd przyszliśmy i co gra nam w duszy. O najbardziej organicznym rytmie świata, w którym nie usłyszysz fałszywej nuty. O byciu ze sobą i odkrywaniu siebie. Bo w nieposkromionej przyrodzie, nie da się być kim innym. I wreszcie o tym, że najpiękniej zejść w doliny i wyjść do ludzi kiedy poznało się siebie. Kiedy niebo i ziemię ma się za świadków jakim jest się człowiekiem" - podkreśla lider FiśBandy.