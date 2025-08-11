Po rozstaniu z Carlosem Leonem, ojcem pierwszego dziecka Madonny, wokalistka zaczęła spotykać się z brytyjskim reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym Guyem Ritchiem w 1998 roku. Ich syn, Rocco Ritchie, urodził się w Los Angeles 11 sierpnia 2000 roku, a jego chrzest odbył się w Szkocji w katedrze w Dornoch w grudniu tego samego roku. Madonna i Ritchie zawarli związek małżeński następnego dnia w zamku Skibo, jednak para rozwiodła się 8 lat później. "Jest dobrą matką... Madonna jest bardzo surowa, ale w dobrym tego słowa znaczeniu" - powiedział Rocco w 2012 roku Ellen DeGeneres, jednak potem relacja matki i syna znacznie się pogorszyła.

Syn Madonny wolał spędzać czas z ojcem. "Przez wszystkie twoje nastroje i wcielenia"

Po rozwodzie rodziców w 2008 roku ośmioletni Rocco żył na dwa miasta - bywał w Londynie u ojca oraz w Nowym Jorku u matki. Wolał jednak spędzać większość czasu z ojcem. Jak się okazało, już jako nastolatek nie miał najlepszej relacji z mamą.

Gdy Rocco wszedł w burzliwy okres dojrzewania, jego zażyłość z popularną mamą znacznie się oziębiła. Zagraniczne media przypominają 2015 rok - 15-letni wówczas chłopiec, mimo współdzielonej opieki, nie chciał widywać się z gwiazdą popu i nalegał, aby zostać z ojcem w Anglii. Mówi się nawet, iż migał się od ustalonych spotkań z matką - chował się po kątach, uciekał do znajomych i często nie nocował w domu. Te wydarzenia zapoczątkowały kilkuletnią batalię sądową między piosenkarką i reżyserem.

Za powód złej relacji z synem uznano surowe wychowanie i twarde zasady Madonny, która od lat jest zadeklarowaną wyznawczynią kabały, czyli mistycznego nurtu filozoficzno-religijnego wywodzącego się z judaizmu. Gonitwa za karierą w show-biznesie również nie pomogła - Rocco nawet zablokował swoją matkę na Instagramie, po czym usunął konto z tejże platformy. Mężczyzna unikał swojej matki również po osiągnięciu pełnoletności. Wybrał studia na renomowanej londyńskiej akademii i osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Kształcił się w Central Saint Martins the Royal Drawing School, którą ukończyli również między innymi projektanci Stella McCartney, John Galliano i Alexander McQueen, raperka M.I.A. czy artysta Mark Titchner.

Dopiero stosunkowo niedawno stosunki Rocco z Madonną uległy poprawie. Piosenkarka już kilkukrotnie publikowała w internecie zdjęcia z synem, zarówno z wakacji, jak i z jego wernisaży sztuki.

Rocco tworzył na studiach prace artystyczne pod pseudonimem Rhed, gdyż nie chciał, aby sławne nazwisko przyćmiło jego pomysły i sztukę. Mężczyzna chciał zaistnieć w świecie kultury na własnych zasadach, ale, jak przyznał w jednym z wywiadów, nie zawsze się to udawało.

"Wszystkiego najlepszego, Rocco - długa i kręta droga, przez wszystkie Twoje nastroje i wcielenia, była burzliwa i pełna niespodzianek. Ale przez to wszystko - Twoja ciekawość i artystyczna dusza były spoiwem, które nas trzymało razem. Dzięki Bogu za Sztukę. Dzięki Bogu za Ciebie. Jesteśmy razem od wielu wcieleń. Dziękuję, że wybrałeś mnie ponownie. Kocham Cię - na Wieczność" - napisała w 2024 roku Madonna w swoich mediach społecznościowych, celebrując 24. urodziny syna.

