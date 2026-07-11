Pierwszy raz pokazali się publicznie po ślubie. Taylor Swift i Travis Kelce nie szczędzili sobie czułości

W piątek, 10 lipca, świeżo upieczeni małżonkowie Taylor Swift i Travis Kelce pojawili się na weselu futbolisty NFL JuJu Smith-Schustera oraz jego ukochanej, Laury Kruk. Elegancka uroczystość odbyła się w luksusowych wnętrzach hotelu Ritz-Carlton w Laguna Niguel w Orange County. Jak relacjonują obecni na miejscu fotoreporterzy, piosenkarka zachwycała w różowej, kwiecistej kreacji bez ramiączek, podczas gdy jej mąż zaprezentował się w klasycznym czarnym garniturze. Małżonkowie nie szczędzili sobie czułych gestów i uśmiechów, co natychmiast wychwycili fani.

Gwiazdorskie wesele w Nowym Jorku

Wspólne wyjście zakochanych wzbudziło ogromne zainteresowanie, ponieważ po raz pierwszy zaprezentowali się publicznie ze zmienionym statusem związku. Ich własny ślub miał miejsce zaledwie tydzień wcześniej, 3 lipca, podczas wystawnej ceremonii zorganizowanej w słynnym nowojorskim Madison Square Garden. Na wydarzeniu bawiło się ponad tysiąc osób, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło największych gwiazd show-biznesu, takich jak Gigi Hadid, Selena Gomez, Jennifer Lopez czy Bradley Cooper.

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Tajemnicza suknia ślubna

Mimo upływu ponad tygodnia od tego wydarzenia para konsekwentnie chroni swoją prywatność i nie zdradza niemal żadnych szczegółów uroczystości. Największe emocje budzi obecnie zjawiskowa suknia ślubna piosenkarki, która została zaprojektowana specjalnie dla niej przez dom mody Dior. Marka potwierdziła już, że ekskluzywne kadry z ceremonii nie zostaną sprzedane magazynom, a o dacie ich ewentualnej publikacji na Instagramie zdecyduje wyłącznie sama artystka.