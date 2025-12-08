Pierwsze szczegóły ślubu Taylor Swift! Gwiazda zapłaciła innej parze za oddanie terminu

O relacji Taylor Swift i Travisa Kelce'ego głośno zrobiło się głośno w 2023 roku. Media od razu zainteresowały się tematem, a fani na całym świecie zaczęli spekulować, jak rozwinie się ten związek. Po dwóch latach, w sierpniu 2025 roku sportowiec poprosił piosenkarkę o rękę, wręczając jej pierścionek z diamentem Old Mine, który, jak podają zagraniczne media, kosztować mógł od pięciuset tysięcy do miliona dolarów.

Zakochani nie tylko celebrują zaręczyny, ale szczegółowo planują już sam ślub. Wybrana została konkretna data - 13 czerwca 2026 roku. Termin ten nie jest przypadkowy. Liczba 13 powszechnie uważana za przynoszącą pecha, w przypadku Taylor Swift ma zupełnie odwrotne znaczenie. Jest on dla niej symbolem szczęścia, liczb a ta wielokrotnie pojawiała się w jej twórczości, a sama piosenkarka urodziła się 13 grudnia 1989 r.

Szczegóły ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'ego

Para jest bardzo zdeterminowana, by wszystko odbyło się zgodnie z ich wizją, mieli wybrać już nawet miejsce! Padło na ekskluzywny hotel Ocean House w Watch Hill, Rhode Island, położony na linii brzegowej. Co ciekawe, preferowany termin był już w hotelu zarezerwowany. Artystka zaproponowała jednak parze, która ją uprzedziła wystarczająco wysoką sumę za odstąpienie daty.

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce'ego może być jednym z najgłośniejszych wydarzeń przyszłego roku ze względu na ogromne zainteresowanie mediów i fanów życiorysem artystki. Choć na ten moment nie wspominano jeszcze o liście gości, z pewnością nie zabraknie tam m.in. Seleny Gomez, która niedawno poślubiła Benny'ego Blanco. Swift obecna była podczas ceremonii, a niedawno artystki widziano także razem na futbolowym meczu Kansas City Chiefs - drużyny, w której gra Travis Kelce.

