W ramach współpracy powstało pięć zestawów, nad którymi Olivia Rodrigo pracowała bezpośrednio z projektantami LEGO. Każdy z modeli odwołuje się do jej muzyki, scenicznych motywów oraz osobistych wspomnień. Twórcy podkreślają, że w konstrukcjach znalazło się mnóstwo easter eggów - drobnych nawiązań do tekstów, teledysków czy konkretnych etapów kariery, które fani mogą samodzielnie odkrywać podczas budowania.
Winyl, kwiaty i księżyc nad publicznością
Centralnym punktem kolekcji jest zestaw "Olivia Rodrigo Vinyl" składający się z 360 elementów. To hołd dla wszystkich trzech albumów artystki, z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi tego, co może wydarzyć się w jej muzyce w przyszłości. Zestaw "Flower Bouquet", zbudowany z 400 fioletowych elementów, kryje z kolei odwołania do filipińskiego pochodzenia Rodrigo i jej rodzinnych korzeni.
Koncertowy charakter jej kariery oddaje "Concert Moon" - 670-elementowy model inspirowany momentem z trasy "GUTS Tour", kiedy artystka unosiła się nad publicznością na ogromnym księżycu. W środku znalazły się drobiazgi przypominające o konkretnych występach na żywo.
Najbardziej osobiste detale
Jednym z najbardziej intymnych projektów jest "Secret Storage". Ten zestaw w środku ukrywa przedmioty mocno związane z codziennością Rodrigo: czerwoną gitarę, megafon z trasy "GUTS Tour", zeszyty z tekstami oraz inne rekwizyty, które pojawiały się w jej historii jako artystki. Największym modelem w całej serii jest natomiast "Dual Guitar", liczący 1228 elementów. Łączy gitarę elektryczną i akustyczną, symbolicznie pokazując dwie strony jej muzycznej osobowości. Do kompletu dołączono także dwie minifigurki.
Rodrigo o współpracy z LEGO
Artystka nie kryje entuzjazmu wobec projektu, który mocno koresponduje z jej sposobem opowiadania historii w muzyce i wizerunku. "Zawsze uwielbiałam ukrywać drobne szczegóły i znaczenia w mojej muzyce oraz teledyskach, dlatego współpraca z zespołem LEGO przy stworzeniu czegoś, co fani mogą samodzielnie zbudować i odkrywać, była niezwykle ekscytująca. W tych zestawach znajduje się tak wiele elementów mojego świata - małe nawiązania do piosenek, wspomnień, strojów i chwil, które wiele dla mnie znaczą" - podkreśliła Rodrigo.
Warto wspomnieć, że choć Olivia Rodrigo jest pierwszą piosenkarką, której poświęcono całą kolekcję LEGO, nie jest to pierwsza współpraca duńskiej marki z osobą tworzącą muzykę. We wrześniu 2024 roku otrzymaliśmy zestaw "Over the Moon with Pharrell Williams", który powstał przy okazji premiery animacji "Piece by Piece", przedstawiającej historię kariery Williamsa.
Premiera kolekcji i kolejne plany artystki
Nowa linia trafi do sprzedaży 1 sierpnia. Zestawy będzie można kupić w oficjalnych sklepach LEGO, na stronie internetowej firmy oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. To kolejny projekt w bardzo pracowitym okresie dla Rodrigo: niedawno ukazał się jej trzeci album "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", a na 2027 rok zaplanowana jest światowa trasa koncertowa. W ostatnich tygodniach artystka zapowiedziała także własny festiwal Daisy Chain Fields oraz współpracę z grą "Fortnite".