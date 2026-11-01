Kiedy 17 maja 1976 roku muzycy weszli do sztokholmskiego Metronome Studio, utwór nosił roboczy tytuł "Gypsy Girl" i posiadał zupełnie inny, folkowy charakter, w którym główną rolę miały odgrywać skrzypce. Podczas wczesnych sesji nagraniowych Björn Ulvaeus, poszukując odpowiedniej rytmiki, tradycyjnie nucił do gotowej melodii losowe, rymujące się słowa. To właśnie z tych improwizowanych taśm demo pochodzi kultowa już anegdota o frazie "buy a bunny" (kup króliczka), która idealnie pasowały do struktury rytmicznej kompozycji, zanim zyskała ona swój ostateczny kształt.

Choć motyw związany z pieniędzmi od początku krążył muzykom po głowie, Björn Ulvaeus przez długi czas mocno wahał się przed jego ostatecznym wyborem, argumentując, że w muzyce pop powstało już zbyt wiele utworów o tej tematyce. Ostatecznie linia basu, którą basista Rutger Gunnarsson idealnie dopasował do linii wokalnej, oraz broadwayowski klimat fortepianu Benny'ego Anderssona przekonały zespół, że historia o finansowej frustracji i marzeniach ukrytych w tekście wybrzmi najpotężniej. Tekst o "Gypsy Girl" został porzucony, a świat otrzymał jeden z najbardziej wyrazistych i teatralnych utworów w całej dyskografii szwedzkiej czwórki.

ABBA: 50 lat "Money, Money, Money". "Mój ulubiony utwór"

"To mój ulubiony utwór. Ze wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, ten jest najlepszy w historii. Jest dość bezpośredni i ma w sobie pewien rodzaj napięcia jako melodia" - przyznał Andersson.

Dramatyzmu utworowi nadał wokal Anni-Frid Lyngstad. Historia o finansowych zmaganiach okazała się dla wokalistki wyjątkowo osobista. Wychowywana przez ubogą babcię, już od najmłodszych lat, doświadczyła prawdziwej wartości pieniądza.

Tekst piosenki opowiada historię ubogiej, przepracowanej kobiety, która zmagając się z ciągłym brakiem gotówki, marzy o odmianie swojego losu poprzez bogate małżeństwo.

"Money, Money, Money" z miejsca stało się gigantycznym hitem. Singel zdobył szczyty list przebojów w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Australii i Nowej Zelandii, a na wymagającym rynku brytyjskim dotarł do 3. miejsca (w sumie sprzedano ponad 3 mln egzemplarzy). Odbiór utworu był jednak dwoisty - krytycy muzyczni i słuchacze byli zszokowani drastyczną zmianą klimatu w twórczości grupy ABBA .

Po pełnym lekkości "Dancing Queen", fani otrzymali zaskakującą kompozycję - gorzką w warstwie lirycznej - i wyraźnie odbiegającą od radosnych popowych melodii. Na tyle zaskakującą, że w Stanach Zjednoczonych piosenka zadebiutowała na liście Billboard Hot 100 dopiero rok po światowej premierze i dotarła zaledwie do 56. miejsca, stając się jednym z najbardziej niedocenionych singli grupy za oceanem. Mimo to w Europie utwór zyskał status ponadczasowego.

Dla polskich fanów "Money, Money, Money" ma jednak zupełnie wyjątkowe znaczenie, nierozerwalnie związane z jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w historii Telewizji Polskiej. Jesienią 1976 roku, zaledwie kilka tygodni przed oficjalną premierą singla, zespół wylądował na Okęciu, by nagrać legendarny program "ABBA w Studio 2". To właśnie w scenerii warszawskiego studia zadebiutowało "Money, Money, Money". Program wyemitowano w Polsce niespełna dwa tygodnie później, już po oficjalnym debiucie singla na rynku.

Piosenka stała się jednym z najpopularniejszych przebojów grupy. Regularnie pojawia się też w programie pokazywanych w Londynie "ABBA Voyage", czyli specjalnych koncertów hologramów całej czwórki.

ABBA w wehikule czasu

Zespół rozpadł się w 1982 r., choć nigdy oficjalnie tego nie ogłoszono. W wywiadach członkowie zespołu nazywali to przerwą w karierze, a po latach uznali, że chcą, aby ludzie zapamiętali ich jako artystów młodych i pełnych energii.

Pod koniec października 2016 r. miliony fanów na całym świecie doczekały się informacji o powrocie słynnej czwórki. Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus i Benny Andersson razem z Simonem Fullerem (były menedżer Spice Girls i twórca formatu telewizyjnego "Idol") i wytwórnią Universal Music Group, ogłosili prace nad nowym, początkowo dość enigmatycznym projektem.

"Jesteśmy zainspirowani nieograniczonymi możliwościami, które przynosi przyszłość. Kochamy możliwość bycia częścią w tworzeniu czegoś całkiem nowego. Wehikuł czasu, który łapie sedno tego, czym byliśmy. I czym jesteśmy" - mówił wtedy Benny Andersson.

Ostatecznie po przerwie związanej z pandemią w listopadzie 2021 r. pojawił się album "Voyage", pierwsza płyta ABBY po 40 latach i zarazem pożegnalna. Była to też zapowiedź wspomnianego projektu pod hasłem ABBA Voyage, rezydentury z udziałem awatarów całej czwórki. Jednym z producentów jest Ludwig Andersson, syn Benny'ego.