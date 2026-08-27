Pola i Michał Wiśniewscy są obecnie w trakcie rozwodu. O swoim rozstaniu para poinformowała w marcu bieżącego roku, choć o konflikcie między małżonkami mówiło się już kilka tygodni wcześniej. Powodem wypalenia ich uczucia miała być budowa wymarzonego domu, która za bardzo ich pochłonęła i wykończyła, co doprowadziło do rychłego końca. Pierwsza z rozpraw sądowych odbyła się 17 czerwca, ale spotkanie nie przyniosło jeszcze rozstrzygnięcia i - jak podkreślają przedstawiciele stron - całość może ciągnąć się miesiącami.

W międzyczasie do mediów zdążyły trafić informacje, że Pola miała przygotować na rozprawę aż 700 stron dokumentów i jednocześnie zasugerować zdradę Michała. Wokalista odparł zarzuty i wyraził nadzieję na to, że w całej sprawie "wygra rozsądek".

Po rozstaniu z piątą żoną, Michał Wiśniewski wrócił do drugiej. "Z Martą sobie niczego nie obiecujemy"

Michał Wiśniewski niedługo po pierwszej rozprawie rozwodowej pokazał, że radzi sobie z rozstaniem pielęgnując nowe uczucie. Ogłosił, że wrócił do swojej dawnej miłości - drugiej żony, Mandaryny. W wielu wywiadach podkreśla, że stara się nie patrzeć wstecz i nie przewidywać niczego na przyszłość, a kieruje się wyłącznie szczęściem oraz szczerymi emocjami.

"Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił lider Ich Troje w jednym z wywiadów.

"My zresztą teraz z Martą też sobie niczego nie obiecujemy. Będziemy budować to wszystko i zobaczymy, czy nam się to uda. Tego jej i sobie życzę" - dodawał w rozmowie z Moniką Richardson.

Pola Wiśniewska podsumowała minione miesiące bez Michała. Usunęła tatuaż związany z gwiazdorem!

Teraz także Pola Wiśniewska pokazała, jak radzi sobie z rozstaniem. W jej mediach społecznościowych pojawił się wpis podsumowujący minione, letnie miesiące. Choć wcześniej relacjonowała, że jest to najtrudniejszy czas w jej życiu, teraz szuka w nim pozytywów. "Inne było to lato. Trudno powiedzieć, czy dobre. Czy piękne. Po prostu inne" - napisała piąta żona Wiśniewskiego na Instagramie.

W poście zamieściła m.in. zdjęcia z domowego zacisza, rowerowej wyprawy z dziećmi i spacerów, treningów, a także kuchni. Jedna z fotografii okazała się wyjątkowo wymowna - była ukochana Wiśniewskiego pokazała, że usunęła tatuaż wykonany z myślą o nim. Czerwonowłosy gwiazdor wykonał bowiem rysunek tuszem na swoim ciele dla Poli, a na dłoni żony znajdowało się jego dopełnienie - po którym obecnie nie ma już śladu.