Płyta "Lost Weekend" ukaże się na rynku już 14 sierpnia br. nakładem Dead Oceans. Wraz z nową piosenką "Lost Boys" do sieci trafił również klip utrzymany w baśniowej, surrealistycznej stylistyce.

Phoebe Bridgers ponownie zaskakuje. Jest "u szczytu twórczych możliwości"

Phoebe Bridgers wciela się w teledysku w elfa otoczonego rycerzami oraz postaciami rodem z mistycznych legend. Co ciekawe, w klipie pojawia się też aktor Skyler Gisondo, znany między innymi z filmu "Licorice Pizza".

"Lost Weekend" będzie pierwszym solowym wydawnictwem 31-letniej piosenkarki od czasu ciepło przyjętego przez krytyków oraz fanów krążka "Punisher" z 2020 roku. Jak czytamy w materiałach prasowych, nowa płyta przedstawia artystkę "u szczytu twórczych możliwości - jako dojrzałą autorkę, która niczego nie traktuje poważniej niż własnej sztuki". Album ma rozwijać motywy znane z jej dotychczasowej twórczości.

Phoebe Bridgers dzieli swoje pomysły i nowe inspiracje ze znanymi nazwiskami z branży. W nowym singlu gościnnie wystąpiły koleżanki artystki z zespołu Boygenius - Lucy Dacus i Julien Baker. W utworze wziął udział również Jack Antonoff, czyli artysta znany ze współpracy z takimi artystami jak Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Lana Del Rey, Pink czy Clairo.

Już najbliższą jesienią Phoebe Bridgers wyruszy w trasę promującą album "Lost Weekend", która obejmie Europę i Amerykę Północną. Piosenkarka ma jednak jedno restrykcyjne wymaganie skierowane do fanów, którzy wybierają się na jej show - potwierdziła, że na wszystkich koncertach trasy będzie obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych.

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