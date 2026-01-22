Problemy zdrowotne Phila Collinsa zaczęły się po urazie kręgosłupa w 2007 roku. Mimo przebytej operacji i rehabilitacji nie powrócił do dawnej formy. W 2022 roku w Londynie odbył się ostatni koncert muzyka wraz z zespołem Genesis i już wtedy było widać, że artysta nie jest w dobrej formie - podczas całego występu musiał siedzieć na krześle.

Szykujący się do świętowania 75. urodzin wokalista pojawił się w programie specjalnym BBC "Phil Collins Eras: In Conversation", gdzie otwarcie mówił o swoich zmaganiach ze zdrowiem.

Phil Collins potrzebuje całodobowej opieki

"Mam całodobową pielęgniarkę, która pilnuje abym regularnie przyjmował leki. Miałem problemy z kolanem, nerki zaczęły szwankować - wszystko, co mogło pójść nie tak, zbiegło się w jednym czasie" - zdradził Phil Collins.

Wyjawił, że w ostatnim czasie przeszedł pięć operacji kolana, dzięki którym może poruszać się nieco sprawniej, korzystając z laski lub chodzika. W rozmowie ujawnił, że niedawno świętował dwa lata trzeźwości.

"Prawdopodobnie piłem za dużo, więc miałem problemy z nerkami. Nie byłem jednym z tych, którzy piją całą noc, piłem w ciągu dnia, ale chyba za dużo. Nigdy nie byłem pijany, chociaż kilka razy się przewróciłem" - wyjawił.

Jeszcze w 2025 r. Phil Collins wyznał, że z powodów zdrowotnych straciła całkowitą chęć do kreowania muzyki. "Ciągle myślę, że powinienem zejść na dół do studia i zobaczyć, co z tego wyniknie. Ale już nie mam na to ochoty, nie czuję już głodu tworzenia muzyki. Jestem chory, bardzo chory" - mówił w wywiadzie dla "Mojo".

Dopytywany o swój obecny stosunek do muzyki, przyznał, że nie wyklucza dalszego tworzenia. "Poza powrotem do pełnej sprawności i zdrowia, chciałbym sprawdzić, czy w muzyce jest coś więcej do odkrycia. Miałem tendencję do myślenia, że wszystko już zrobiłem. Ale musisz zacząć to robić, żeby sprawdzić czy wciąż to masz. Mam kilka rzeczy, które są w połowie gotowe albo takie, które nigdy nie zostały ukończone. Może jeszcze w tym starym psie tli się życie" - wyznał w BBC.

Ekskluzywny wywiad przeprowadzony przez Zoe Ball będzie miał premierę 26 stycznia.

Rozwiń

Przypomnijmy, że Phil Collins w 1970 r. dołączył do grupy Genesis jako perkusista. Pięć lat później objął również funkcję wokalisty, gdy Peter Gabriel zdecydował się odejść z zespołu.

Równolegle z działalnością w brytyjskiej grupie Phil Collins działał także pod własnym nazwiskiem, debiutując w 1981 r. płytą "Face Value". Laureat Oscara, dwóch Złotych Globów i ośmiu statuetek Grammy od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które sprawiły, że w 2022 r. zakończył karierę. Podczas pożegnalnej trasy Genesis "Last Domino?" (47 koncertów w latach 2021-2022) Collins siedział na fotelu na scenie, a za perkusją zasiadał jego syn, Nicolas Collins.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL