Przypomnijmy, że Phil Collins w 2010 r. znalazł się w Rock and Roll Hall of Fame jako muzyk grupy Genesis. Teraz zostanie tam wprowadzony jako artysta solowy. W sumie co najmniej dwukrotnie tego zaszczytu dostąpiło blisko 30 wykonawców. Eric Clapton jest jedyną osobą, która została wprowadzona trzykrotnie - jako solista oraz muzyk zespołów Cream i The Yardbirds.

14 listopada do Rock and Roll Hall of Fame poza Philem Collinsem dołączą również Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross i Wu-Tang Clan.

Phil Collins w nowym nagraniu. "Nigdy nie mówię nigdy"

W nagraniu przygotowanym dla Rock and Roll Hall of Fame Phil Collins nie kryje radości z wyróżnienia. "To po prostu jedna z tych rzeczy, o których myślisz, że nigdy nie osiągniesz, a czasem okazuje się, że się mylisz" - powiedział.

75-letni wokalista i perkusista, który z powodów poważnych problemów zdrowotnych pożegnał się ze sceną, ujawnił, że w domu ma studio nagraniowe, a także kilka rzeczy w swoich archiwum, niedokończone nagrania oraz kolejne pomysły.

Brytyjski muzyk nie kryje, że część jego osobowości wciąż tęskni za życiem gwiazdy rocka.

"Kiedy raz całe życie spędziłeś na scenie i tego zasmakowałeś, trudno przestać. Nigdy nie mówię, że nigdy. (...) Od czasu do czasu myślę o tym, żeby znowu ruszyć w trasę. Nie da się tego robić tylko przez pół tuzina koncertów, bo to nieopłacalne finansowo. Więc od czasu do czasu myślę, że jeszcze nie skończyłem" - stwierdził nieoczekiwanie Phil Collins, który dał ostatni koncert z grupą Genesis 26 marca 2022 r. w O2 Arena w Londynie w ramach pożegnalnej trasy "Last Domino?".

Przypomnijmy, że w drugiej połowie września do sprzedaży trafiła specjalna reedycja "Face Value", solowego debiutu Phila Collinsa. Po 45 latach od premiery wersja Blu-ray otrzymała nowe miksy stereo, za które odpowiedzialny jest Steven Wilson, znany choćby jako lider Porcupine Tree czy z kariery solowej.