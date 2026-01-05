"Te piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Zastanawiałem się nad przyszłością i nad tym, jak możemy na nią odpowiedzieć. Wślizgujemy się w okres przejściowy, jakiego jeszcze nie było - najpewniej wywołany trzema falami: sztuczną inteligencją, komputerami kwantowymi oraz interfejsem mózg-komputer. Artyści mają rolę polegającą na zaglądaniu w mgłę i - gdy dostrzegą coś w jej gęstwinie - podnoszeniu lustra. To są moje nierówne kawałki - 'i/o': wnętrze z nową drogą wyjścia oraz 'o\i': zewnętrze z nową drogę wejścia" - tłumaczy.