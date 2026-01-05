Peter Gabriel szykuje nowy album "o\i". "Been Undone" rozpoczyna nowy cykl księżycowy

Przez cały 2023 rok Peter Gabriel prezentował piosenki, które złożyły się na płytę "i/o", która była jego pierwszym pełnometrażowym albumem z premierowym materiałem od 21 lat. Na następcę nie będziemy musieli czekać aż tak długo, bo właśnie do sieci trafił utwór "Been Undone", który zapowiada nadchodzący album "o\i".

Tytuł "o\i" jest nieprzypadkowy, bo to "i/o" od tyłu. Koncept całości wyjaśnił sam Peter Gabriel.

"Te piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Zastanawiałem się nad przyszłością i nad tym, jak możemy na nią odpowiedzieć. Wślizgujemy się w okres przejściowy, jakiego jeszcze nie było - najpewniej wywołany trzema falami: sztuczną inteligencją, komputerami kwantowymi oraz interfejsem mózg-komputer. Artyści mają rolę polegającą na zaglądaniu w mgłę i - gdy dostrzegą coś w jej gęstwinie - podnoszeniu lustra. To są moje nierówne kawałki - 'i/o': wnętrze z nową drogą wyjścia oraz 'o\i': zewnętrze z nową drogę wejścia" - tłumaczy.

Peter Gabriel zapowiada nową płytę "o\i". Co już wiemy?

Pierwszym utworem zapowiadającym płytę "o\i" jest "Been Undone", który pojawił się jako "Dark-Side Mix" z pełnią Księżyca. Drugi z miksów - "Bright-Side" - zostanie opublikowany podczas nowiu Księżyca. Tak jak było z utworami z albumu "i/o", kolejne single będą wypuszczane z każdą pełnią i nowiem Księżyca. Całość mamy poznać na koniec roku.

Przypomnijmy, że niemal cały materiał z płyty "i/o" Peter Gabriel wykonał przedpremierowo w Tauron Arenie Kraków w maju 2023 r. To właśnie w stolicy Małopolski rozpoczął trasę "i/o tour".

W nagraniach "i/o" Gabrielowi towarzyszyli m.in. długoletni współpracownicy Tony Levin (bas), David Rhodes (gitara), Manu Katché (perkusja), Brian Eno (syntezatory, produkcja). W chórkach zaśpiewała Melanie Gabriel, 49-letnia obecnie córka wokalisty.

