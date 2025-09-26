" Peligroso " to trzecia zapowiedź czwartego albumu studyjnego Viki Gabor - " Spektrum uczuć ", którego premiera zaplanowana jest na 14 listopada br. Płyta, którą promują także utwory " Wszystko co mam " i " b.@.M.b.A ", to projekt pełen emocji, a składa się na niego 12 dopracowanych piosenek.

Podczas pracy nad nowym materiałem Viki Gabor skorzystała z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L . Nowy krążek wokalistki nadchodzi wielkimi krokami, a przy jego tworzeniu pomaga piosenkarce znany raper, autor tekstów i producent muzyczny - Malik Montana , czyli twórca takich utworów jak między innymi " Dior ", " Robię Yeah " czy " Sentymenty ".

"To utwór o bezgranicznej miłości, lojalności i sile, która potrafi pokonać przeciwności. On wspiera, kocha i chroni, ona niesie ze sobą ciężar trudnych doświadczeń. Bez względu na to, gdzie są i co się wokół nich dzieje, ona pozostaje dla niego najważniejsza. Jest jej bezpieczną przystanią i gwarancją, że nic złego nie może się stać" - czytamy w prasowym opisie współpracy Viki Gabor i Malika Montany.