"Peligroso", czyli Viki Gabor i Malik Montana w duecie. "Nic złego nie może się stać"
Viki Gabor prezentuje nowy utwór z nadchodzącego albumu i zdradza nazwę płyty. W projekcie pomógł jej Malik Montana - piosenka "Peligroso" jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Jak się nazywa nowy album Viki Gabor? I o czym opowiada współpraca z raperem?
"Peligroso" to trzecia zapowiedź czwartego albumu studyjnego Viki Gabor - "Spektrum uczuć", którego premiera zaplanowana jest na 14 listopada br. Płyta, którą promują także utwory "Wszystko co mam" i "b.@.M.b.A", to projekt pełen emocji, a składa się na niego 12 dopracowanych piosenek.
Viki Gabor i Malik Montana w duecie. Utwór "Peligroso" już dostępny
Podczas pracy nad nowym materiałem Viki Gabor skorzystała z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L. Nowy krążek wokalistki nadchodzi wielkimi krokami, a przy jego tworzeniu pomaga piosenkarce znany raper, autor tekstów i producent muzyczny - Malik Montana, czyli twórca takich utworów jak między innymi "Dior", "Robię Yeah" czy "Sentymenty".
"To utwór o bezgranicznej miłości, lojalności i sile, która potrafi pokonać przeciwności. On wspiera, kocha i chroni, ona niesie ze sobą ciężar trudnych doświadczeń. Bez względu na to, gdzie są i co się wokół nich dzieje, ona pozostaje dla niego najważniejsza. Jest jej bezpieczną przystanią i gwarancją, że nic złego nie może się stać" - czytamy w prasowym opisie współpracy Viki Gabor i Malika Montany.