Funkcjonujące od dawna w internecie viralowe hasło "Polska Gurom" posłużyło jako tytuł do najnowszej piosenki Pawbeatsa. Producent zaprosił do współpracy Justynę Steczkowską i rapera Kizo.

To właśnie hasło pochodzący z Bydgoszczy Marcin Pawłowski (tak brzmi prawdziwe nazwisko producenta) umieścił w mediach społecznościowych po jednym z górskich wejść podczas wyprawy z youtuberem i podróżnikiem Jakubem "Patecem" Pateckim do Karakorum. Razem - przy wsparciu wysokogórskiego tragarza Nazira Sadpary - zdobyli wówczas jako pierwsi nienazwany szczyt (położony na wysokości 5270 m n.p.m.) w rejonie gór Ghujerab w Północnym Karakorum. Kolejny wierzchołek (5349 m n.p.m.) za ich sprawą otrzymał nazwę RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.

Dodajmy, że Patec ma w dorobku zdobycie Korony Ziemi, czyli dziewięciu najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach.

- Góry pomogły mi w taki sposób, że na początku tam gdzie szedłem, to była daleka przestrzeń, ale nie było przepaści i wydawało mi się, że mógłbym co najwyżej zjechać na sankach i pewnie bym się tam gdzieś zatrzymał po drodze. A z czasem oswoiłem się z lękiem. Pytałem nawet terapeutów, jak to możliwe, ale do końca nie wiedzieli. Być może kluczowy był fakt, że chciałem temu stawić czoła. To jest tak, jak ze strachem przed pająkami. Często jest tak, że osoba, która się boi automatycznie odskakuje, gdy on idzie w jej kierunku. Moim "pająkiem" jest właśnie wysokość. Na początku nie było to łatwe, ale później zaczęło to mijać w trybie nawet natychmiastowym - opowiadał Pawbeats w rozmowie z Interią pod koniec 2021 r.

Pawbeats, Justyna Steczkowska i Kizo razem

Do sieci właśnie trafiła piosenka "Polska Gurom". W nagraniu poza trójką głównych wykonawców pojawili się również dodający etnicznych brzmień Stanisław Słowiński (viola da gamba, skrzypce), Kamil Radzimowski (duduk) i Chór Pawbeats Orchestra.

"Tak między nami to numer trzeba zgłosić na Eurowizję xd" - napisał żartem Pawbeats. Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem polskich preselekcji przyjmowanie zgłoszeń zostało już zamknięte. Proponowane utwory nie mogły być publikowane, udostępniane ani wykonywane na żywo przed 1 września.

Dodajmy, że Pawbeats współpracował już wcześniej z Justyną Steczkowską. Jurorka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (Polsat) i reprezentantka Polski na Eurowizję 2025 wystąpiła na jego płycie "Pawbeats Orchestra" z 2016 r.

4 grudnia producent ogłosi szczegóły koncertu Pawbeats Orchestra 2027. W tym projekcie łączy różne gatunki muzyczne, od popu przez hip-hop, elektronikę, brzmienia akustyczne i symfoniczne.

Kim jest Pawbeats?

Marcin "Pawbeats" Pawłowski to muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny pochodzący z Bydgoszczy, który w świadomości słuchaczy i innych artystów zaistniał za sprawą charakterystycznego bitu do "Banicji" rapera Bisza.

Pawbeats tworzył muzykę na potrzeby programu "Mam talent" i współpracował z wieloma tuzami rapu w Polsce. Na koncie ma też autorskie, producenckie albumy.

Do projektu Pawbeats Orchestra zapraszał gwiazdy rodzimej sceny rapowej (m.in. Quebonafide, Kękę, Bisz, Grubson, Paluch, Zeus, VNM, Dwa Sławy), a także Roxie Węgiel, Natalię Nykiel, Dorotę Miśkiewicz, Natalię Grosiak, Marikę czy Kasię Stankiewicz.