Paul McCartney i Ringo Starr znowu razem! Muzycy The Beatles zagrają w ważnej sprawie

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

Poznaliśmy właśnie szczegóły wyjątkowego projektu, który połączy gigantów estrady i doprowadzi do spotkania, jakiego fani brytyjskiej klasyki nie widzieli od dawna. Na jednej scenie wystąpią wspólnie Paul McCartney i Ringo Starr!

Paul McCartney i Ringo Starr wystąpią razem na koncercie VetsAid w Las Vegas 29 stycznia 2027 roku. Organizatorem wydarzenia jest Joe Walsh.
Paul McCartney i Ringo StarrKevin WinterGetty Images

29 stycznia 2027 roku w Las Vegas odbędzie się kolejna odsłona charytatywnego widowiska VetsAid. Za organizacją przedsięwzięcia stoi gitarzysta formacji Eagles, Joe Walsh, który zyski ze sprzedaży wejściówek przekaże na wsparcie dawnych żołnierzy oraz ich bliskich.

Gospodarz imprezy nie kryje osobistych pobudek stojących za wyborem lokalizacji: "Spędziwszy ostatnie dwa lata w Sphere i współpracując z niezwykle pracowitymi mieszkańcami Las Vegas, pragnę wyrazić wobec nich swoją wdzięczność i szacunek. Miasto tak dobrze zaopiekowało się mną i moją rodziną, że byłoby dla mnie zaszczytem móc odwdzięczyć się tutejszej licznej społeczności weteranów oraz ich rodzinom".

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Głównym magnesem wydarzenia będzie wspólne pojawienie się przed publicznością Paula McCartneya oraz Ringo Starra. Obaj żyjący reprezentanci legendarnej czwórki z Liverpoolu zaledwie chwilę wcześniej połączyli siły w studiu nagraniowym przy utworze "Home To Us", który zasilił solowe wydawnictwo basisty zatytułowane "The Boys of Dungeon Lane". Teraz dawni koledzy z The Beatles zaprezentują się ramię w ramię na żywo.

Ostatni raz dawnych kolegów z zespołu obserwować mogliśmy na jednej scenie w 2024 roku, kiedy Starr dołączył do Paula McCartneya podczas koncertu w londyńskiej O2 Arenie w ramach trasy "Get Back". Muzycy zagrali wówczas razem dwa klasyki Beatlesów -  "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" oraz "Helter Skelter".

Publiczność w Nevadzie czeka oczywiście znacznie szersza dawka wrażeń. Zaproszenie do udziału w widowisku przyjęli również reprezentanci współczesnej sceny alternatywnej i rockowej, w tym formacje The Killers, The War On Drugs, a także wokalistka i instrumentalistka St. Vincent.

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