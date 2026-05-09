Tytuł nadchodzącego solowego albumu Paula McCartneya pochodzi z jednego z najważniejszych utworów na płycie, czyli pierwszego singla "Days We Left Behind". To minimalistyczna, niezwykle intymna kompozycja, która oddaje emocjonalne sedno całego projektu. Wracając do rodzinnych stron, McCartney wciąż widzi Dungeon Lane jako symboliczną bramę do świata sprzed sławy, a za bramą - popołudnia spędzane nad rzeką Mersey, obserwowanie ptaków z książką w ręku, "zadymione bary i tanie gitary" oraz marzenia, które dopiero miały się spełnić.

Teraz do sieci trafił drugi utwór promujący "The Boys of Dungeon Lane" (premiera 29 maja) - mowa o "Home to Us", czyli pierwszym w historii duecie Paula McCartneya i Ringo Starra.

Paul McCartney i Ringo Starr pierwszy raz w duecie

W "Home to Us" pojawiają się także wokale wspierające Chrissie Hynde (wokalistka The Pretenders) i Sharleen Spiteri (liderka grupy Texas). Utwór powstał na bazie partii perkusyjnej nagranej przez Starra na zaproszenie McCartneya i producenta Andrew Watta. To jedyny utwór na albumie, w którym za perkusją zasiada gość - w pozostałych nagraniach sir Paul sam odpowiada za większość instrumentów, nawiązując do swojego debiutanckiego albumu "McCartney" z 1970 roku.

"Ringo przyszedł i zagrał na perkusji. Chyba myślał, że wystarczy trochę pobębnić, a Andrew zrobi z tego coś wyjątkowego. Pomyślałem: 'To naprawdę dobre. Powinniśmy zrobić utwór, o którym marzył Ringo, i w ten sposób zamknąć pewien krąg'" - opowiadał sir Paul. Ostatecznie Starr dograł również partie wokalne.

Mówiąc o "Home to Us", Paul McCartney podkreśla osobisty charakter utworu i jego inspiracje wspólną przeszłością: piosenka opowiada o dorastaniu, pokonywaniu trudności i drodze "od zera" do sukcesu. To właśnie te doświadczenia, w tym wspomnienia z dzieciństwa Ringo Starra w Liverpoolu, stały się punktem wyjścia do stworzenia utworu.

Na premierowym wydawnictwie Paul McCartney wraca do lat młodości, pierwszych przygód z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem, z którymi później współtworzył The Beatles.

Prace nad "The Boys of Dungeon Lane" rozpoczęły się pięć lat temu, kiedy Paul spotkał się z 35-letnim producentem Andrew Wattem (Amerykanin ma na koncie trzy Grammy, a w dorobku współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Elton John, The Rolling Stones, Pearl Jam, Justin Bieber, Miley Cyrus) na herbacie, by wymienić się pomysłami. Materiał powstawał w ramach krótkich, intensywnych sesji między kolejnymi etapami światowej trasy koncertowej, rozłożonej na pięć lat.

Okładkę płyty nawiązującą do oznakowania liverpoolskich ulic zaprojektował bratanek sir Paula, Joshua McGear, syn 82-letniego Michaela McCartneya, który na muzycznej scenie występował jako Mike McGear.

Paul McCartney - szczegóły nowej płyty "The Boys of Dungeon Lane" (tracklista):

"As You Lie There"

"Lost Horizon"

"Days We Left Behind"

"Ripples in a Pond"

"Mountain Top"

"Down South"

"We Two"

"Come Inside"

"Never Know"

"Home to Us"

"Life Can Be Hard"

"First Star of the Night"

"Salesman Saint"

"Momma Gets By".

