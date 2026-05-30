"Zbiór głębokich wspomnień, który odsłania nieznane dotąd historie i przynosi nowe, inspirowane miłością utwory jednego z najważniejszych artystów współczesnej kultury. Na 'The Boys of Dungeon Lane' Paul McCartney kieruje spojrzenie do wewnątrz, wracając do lat, które ukształtowały nie tylko jego życie, lecz również fundamenty współczesnej muzyki popularnej" - czytamy w opisie jego 18. solowej płyty.

Tytuł albumu pochodzi z jednego z najważniejszych utworów na płycie, czyli pierwszego singla "Days We Left Behind". To minimalistyczna, niezwykle intymna kompozycja, która oddaje emocjonalne sedno całego projektu. Wracając do rodzinnych stron, McCartney wciąż widzi Dungeon Lane jako symboliczną bramę do świata sprzed sławy, a za bramą - popołudnia spędzane nad rzeką Mersey, obserwowanie ptaków z książką w ręku, "zadymione bary i tanie gitary" oraz marzenia, które dopiero miały się spełnić.

Dodajmy, że fraza "The boys of Dungeon Lane" pojawiła się w tekście piosenki "In Liverpool", którą jako wczesne demo McCartney przygotował podczas sesji do płyty "Off the Ground" (1993).

Paul McCartney i Ringo Starr w historycznym duecie

Drugim singlem był "Home to Us", czyli pierwszym w historii duecie Paula McCartneya i Ringo Starra, czyli dwóch żyjących muzyków The Beatles. Wokalnie wsparły ich Chrissie Hynde (The Pretenders) i Sharleen Spiteri (Texas). Utwór powstał na bazie partii perkusyjnej nagranej przez Starra na zaproszenie McCartneya i producenta Andrew Watta. To jedyny utwór na albumie, w którym za perkusją zasiada gość - w pozostałych nagraniach sir Paul sam odpowiada za większość instrumentów, nawiązując do swojego debiutanckiego albumu "McCartney" z 1970 roku.

"Ringo przyszedł i zagrał na perkusji. Chyba myślał, że wystarczy trochę pobębnić, a Andrew zrobi z tego coś wyjątkowego. Pomyślałem: 'To naprawdę dobre. Powinniśmy zrobić utwór, o którym marzył Ringo, i w ten sposób zamknąć pewien krąg'" - opowiadał sir Paul. Ostatecznie Starr dograł również partie wokalne.

Mówiąc o "Home to Us", Paul McCartney podkreśla osobisty charakter utworu i jego inspiracje wspólną przeszłością: piosenka opowiada o dorastaniu, pokonywaniu trudności i drodze "od zera" do sukcesu. To właśnie te doświadczenia, w tym wspomnienia z dzieciństwa Ringo Starra w Liverpoolu, stały się punktem wyjścia do stworzenia utworu.

Na płycie "The Boys of Dungeon Lane" Paul McCartney powrócił do lat młodości, pierwszych przygód z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem, z którymi później współtworzył The Beatles.

Prace nad albumem rozpoczęły się pięć lat temu, kiedy Paul spotkał się z 35-letnim obecnie producentem Andrew Wattem (Amerykanin ma na koncie trzy Grammy, a w dorobku współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Elton John, The Rolling Stones, Pearl Jam, Justin Bieber, Miley Cyrus) na herbacie, by wymienić się pomysłami. Materiał powstawał w ramach krótkich, intensywnych sesji między kolejnymi etapami światowej trasy koncertowej, rozłożonej na pięć lat.

Okładkę płyty nawiązującą do oznakowania liverpoolskich ulic zaprojektował bratanek sir Paula, Joshua McGear, syn 82-letniego Michaela McCartneya, który na muzycznej scenie występował jako Mike McGear.

Pierwsze opinie na temat premierowego materiału są niemal entuzjastyczne. Zbierający recenzje serwis Metacritic podaje średnią ocenę 8,6/10. "To z pewnością tak dobry album, jak wszystko, co [McCartney] dał nam w ciągu ostatnich 50 lat" - czytamy w "The Telegraph". Z kolei Paste zwraca uwagę, że sir Paul prezentuje dwa oblicza: jedno to "bezwstydny nostalgik, elegancki romantyk", a drugie "dziki człowiek", który nie stroni od eksperymentów.

Paul McCartney - szczegóły nowej płyty "The Boys of Dungeon Lane" (tracklista):

"As You Lie There"

"Lost Horizon"

"Days We Left Behind"

"Ripples in a Pond"

"Mountain Top"

"Down South"

"We Two"

"Come Inside"

"Never Know"

"Home to Us"

"Life Can Be Hard"

"First Star of the Night"

"Salesman Saint"

"Momma Gets By".

Rafał Brzozowski w Polsacie oddał hołd ukochanej mamie. "Lubię przyjechać na herbatę, porozmawiać i wesprzeć mamę" INTERIA.PL