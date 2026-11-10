Na liście "Forbesa" Paula McCartneya wyprzedzają tylko Taylor Swift (2 mld dol.) i Jay-Z (2,8 mld).

Głównym filarem finansowego imperium Paula McCartneya jest jego niezależna firma wydawnicza MPL Communications, założona w 1969 roku tuż przed rozpadem The Beatles. Artysta wykazał się niezwykłą intuicją rynkową, skupując prawa autorskie do cudzych katalogów muzycznych na długo przed tym, jak stało się to popularnym sposobem inwestowania w branży.

Dziś jego spółka, wyceniana na co najmniej 250 milionów dol., kontroluje tysiące kultowych dzieł, w tym klasyki Buddy'ego Holly'ego, musicale oraz standardy świąteczne, generując dla muzyka kilkadziesiąt milionów dolarów czystego zysku rocznie.

Paul McCartney w gronie miliarderów

Kluczowe źródło dochodu dla McCartneya stanowią zyski bezpośrednio powiązane z dziedzictwem The Beatles oraz odzyskanymi prawami autorskimi. Artysta posiada 25 proc. udziałów w holdingu Apple Corps, który zarządza marką zespołu i generuje około 50 milionów dolarów rocznie ze streamingu, sprzedaży płyt winylowych oraz oficjalnych gadżetów.

Dodatkowo, po trwającej ponad dwie dekady batalii prawnej, muzyk skutecznie zabezpieczył swoje prawa do katalogu kompozycji stworzonych wspólnie z Johnem Lennonem. Ten konkretny zbiór praw autorskich przynosi mu dodatkowe 10 milionów dol. rocznie z samych tantiem, a eksperci wyceniają ten pakiet na minimum 200 mln dol.

Majątek Brytyjczyka dopełniają liczne luksusowe nieruchomości oraz prywatna kolekcja dzieł sztuki.

Ostatnim elementem, który składa się na jego miliardową fortunę, jest aktywność sceniczna. Pomimo 84 lat na karku, sir Paul regularnie koncertuje i wydaje albumy muzyczne. W poprzednich latach artysta zagrał 79 koncertów w ramach zakończonego w 2025 r. tournée "Got Back".

Pod koniec maja tego roku McCartney wydał swój 18. solowy album "The Boys of Dungeon Lane". Drugim singlem z płyty był "Home to Us", czyli pierwszy w historii duet Paula McCartneya i Ringo Starra - ostatnich dwóch żyjących muzyków The Beatles. Wokalnie wsparły ich Chrissie Hynde (The Pretenders) i Sharleen Spiteri (Texas).

Na płycie "The Boys of Dungeon Lane" Paul McCartney powrócił do lat młodości, pierwszych przygód z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem, z którymi później współtworzył The Beatles.

Prace nad albumem rozpoczęły się pięć lat temu, kiedy Paul spotkał się z 35-letnim obecnie producentem Andrew Wattem (Amerykanin ma na koncie trzy Grammy, a w dorobku współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Elton John, The Rolling Stones, Pearl Jam, Justin Bieber, Miley Cyrus) na herbacie, by wymienić się pomysłami. Materiał powstawał w ramach krótkich, intensywnych sesji między kolejnymi etapami światowej trasy koncertowej, rozłożonej na pięć lat.

29 stycznia 2027 r. Paul McCartney i Ringo Starr ponownie razem pojawią się na scenie - muzycy The Beatles zostali ogłoszeni wśród gwiazd 10. edycji charytatywnego koncertu VetsAid, który odbędzie się w MGM Grand w Las Vegas. Na imprezie organizowanej przez Joe Walsha z Eagles na rzecz potrzebujących weteranów wystąpią również m.in. The Killers, St. Vincent, War On Drugs i Lucius.

Fani liczą też, że Macca wkrótce ogłosi daty swoich koncertów na 2027 r.