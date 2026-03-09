Patrycja Markowska spędza wolny czas ze swoim synem. "Jak skóra zdjęta z matki"

Syn Patrycji Markowskiej, Filip Kopczyński, skończył na początku br. 18 lat. Wokalistka postanowiła ponownie podzielić się zdjęciem pociechy, zdradzając tym samym, jak może wyglądać aktywne spędzanie czasu matki i syna. Internauci nie mogą uwierzyć, jak syn Patrycji Markowskiej urósł.

Przypomnijmy, że Patrycja Markowska poszła w artystyczne ślady ojca Grzegorza Markowskiego i szturmem podbiła polską branżę muzyczną. Wokalistka zadebiutowała na przełomie 2000 i 2001 roku. Jej pierwszą fonograficzną próbą był utwór "Musisz być pierwszy" (duet z Marcinem Urbasiem), a pełnoprawny album studyjny "Będę silna" ukazał się w listopadzie 2001 roku. Ciekawe życie artystyczne wokalistka zestawiła ze szczęśliwym życiem rodzinnym - doczekała się syna, który na początku 2026 roku skończył 18 lat!

Patrycja Markowska pokazała syna. "Mają piękną rodzinną relację"

Filip Kopczyński to jedyne dziecko Patrycji Markowskiej i jej byłego partnera, aktora Jacka Kopczyńskiego. Para była razem w latach 2006-2022. Wokalistka po rozstaniu związała się z restauratorem Tomaszem Szczęsnym (wzięli ślub w 2024 roku). Z kolei Jacek Kopczyński w grudniu 2025 roku ożenił się z Agnieszką Kustosz. Syn gwiazdorskiej pary 9 stycznia 2026 roku skończył 18 lat.

Piosenkarka, której przez długi czas udało się utrzymać w tajemnicy fakt, iż wzięła ślub, w porannym programie "halo, tu polsat" w 2025 roku zdradziła nieco szczegółów dotyczących uroczystości. "To był bardzo hipisowski ślub. Myśmy pojechaliśmy do Tomka przyjaciół pod Węgorzewo i tam była trawa, słońce (…) Było elegancko, ale bardzo kameralnie. Zaprosiłam garstkę osób i to było też fajne, że to byli najbliżsi ludzie, to było przez to nasze. Były oczywiście występy, bo sobie jammowaliśmy, puszczaliśmy w nocy lampiony, ale nie było pompy. Drugiego dnia mieliśmy rejs, dokładnie jak w filmie, taki sam statek i wszyscy goście byli na tym statku i tam naprawdę można było boki zrywać. Co tam się działo! Było bardzo tak po naszemu i to jest super" - zdradziła rok temu wokalistka.

Filip Kopczyński uczęszcza do liceum filmowego, a sam daje temu znak w mediach społecznościowych, jedną z jego największych pasji jest muzyka. Jak przyznaje Patrycja Markowska, syn od lat rozwija się artystycznie - komponuje, pisze teksty i próbuje swoich sił w rapie. Ma również na koncie pierwsze doświadczenia aktorskie - ostatnio pojawił się w jednym z popularnych seriali telewizyjnych.

Kobieta w jasnych włosach siedzi na powalonym pniu drzewa w słonecznym lesie, trzymając kubek, obok niej stoi czarny pies na smyczy, a obok na pniu siedzi mężczyzna w ciemnych ubraniach z kapturem na głowie.
Patrycja Markowska z synem

Teraz Patrycja Markowska zapozowała z synem podczas spaceru w lesie w Józefowie. W chwilach wytchnienia towarzyszył im uroczy pupil. "Niedziela to dla mnie od zawsze Józefów. Las. Świder. Rodzina. Wspólne zasiadanie do stołu. Pięknego popołudnia dla Was!" - napisała na Instagramie wokalistka, a internauci szybko jej odpowiedzieli.

"Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet Pati", "Super, taki spacerek… Iskra jest taka słodziutka… Pozdrawiam!", "Mają piękną rodzinną relację", "Synalek to jest skóra zdjęta z matki. Pozdrawiam was", "Niedziela dla mojej rodziny to las, spacer, piknik, psy. Już następne pokolenie przejmuje tę tradycję i to mi się podoba", "Pamiętam go jako małego chłopca. Zupełnie się zmienił", "Syn nie do poznania, kawaler! Gratuluję" - dodają fani piosenkarki w social mediach.

