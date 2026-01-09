Filip Kopczyński to jedyne dziecko Patrycji Markowskiej i jej byłego partnera, aktora Jacka Kopczyńskiego. Para była razem w latach 2006-2022. Wokalistka po rozstaniu związała się z restauratorem Tomaszem Szczęsnym (wzięli ślub w 2024 r.). Z kolei Jacek Kopczyński w grudniu 2025 r. ożenił się z Agnieszką Kustosz.

Syn gwiazdorskiej pary 9 stycznia skończył 18 lat. Z tej okazji specjalne życzenia w mediach społecznościowych opublikowali jego rodzice.

Filip Kopczyński kończy 18 lat. Jak dziś wygląda syn Patrycji Martkowskiej i Jacka Kopczyńskiego?

"Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam" - napisała Patrycja, publikując zdjęcia syna z różnych momentów jego życia.

Zacytowała też fragment piosenki "Lustro", którą nagrała ze swoim tatą - Grzegorzem Markowskim, wieloletnim wokalistą grupy Perfect.

Z kolei Jacek Kopczyński pokazał fotografie z rodzinnej imprezy, która odbyła się w Wytwórni Barze w Warszawie, czyli restauracji należącej do Tomasza Szczęsnego. "18-ka Filipa!!! Czy to patchwork?" - napisał aktor, pokazując wspólne zdjęcia obu nowych rodzin z solenizantem.

Wokalistka z myślą o swoim synu napisała piosenki "Forfifi" i "W kamiennej dżungli" z albumu "Patrycja Markowska" (2010).

Filip Kopczyński próbuje swoich sił w muzyce - pisze własne teksty i rapuje, uczy się z kolei w liceum filmowym.

