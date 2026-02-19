Patrycja Markowska pokazała, jak wyglądała 25 lat temu! "Nie mogłam uwierzyć"
Patrycja Markowska na scenie działa już od 25 lat! Z tej okazji w mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem z samego początku kariery. Jak przyznała, sama nie mogła uwierzyć w to, co się działo.
Debiutancki krążek Patrycji Markowskiej "Będę silna" ujrzał światło dzienne 3 grudnia 2001 roku. Na przestrzeni ćwierć wieku artystka wydała 10 albumów, występowała na największych polskich scenach oraz podczas telewizyjnych wydarzeń. Warto zaznaczyć, że w momencie debiutu wokalistka miała 22 lata. Jak sama przyznała w rozmowie z "Plejadą", późniejszy debiut był dobrą decyzją: "Ja jestem ze szkoły mojego taty, czyli im później się debiutuje, tym lepiej i najpierw szkoła, ewentualnie studia, jeżeli się uda i wykształcenie".
Patrycja Markowska wspomina czasy debiutu
Przypomnijmy, że Patrycja Markowska jest córką Grzegorza Markowskiego - lidera kultowego zespołu Perfect. Mimo rozpoznawalnego nazwiska, w opublikowanym na Instagramie poście zdradziła, że nie spodziewała się takiego sukcesu: "To chyba moje pierwsze podpisywanie płyt w życiu. Warszawski Traffic i debiutancka płyta 'Będę silna'. Sama wtedy nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę".
Syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego, Filip również zajmuje się muzyką, choć jak ujawniła sama piosenkarka we wspomnianym wywiadzie, jej pociecha ma lekkie opory przed współpracą: "Proponuję, a on nie chce. Kiedyś mi puścił utwór, który nagrywał w piwnicy u swojego kolegi i ja mówię: 'Filip, czy mogłabym ci tutaj coś dośpiewać?', a on na to: 'Ty chyba sobie żartujesz! Z tobą to ja mogę coś nagrać, jak już coś osiągnę'".