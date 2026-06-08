Patrycja Markowska ostro reaguje na wypowiedź Skolima. "Mniej używek"
Wypowiedź Skolima na temat ustawy o emeryturach dla artystów wciąż odbija się szerokim echem. Po wulgarnym wystąpieniu wokalisty disco polo podczas festynu w Czeremsze głos zaczęło zabierać coraz więcej osób z branży. Do grona oburzonych dołączyła Patrycja Markowska, która nie kryje, że słowa kolegi po fachu ją dotknęły.
Przypomnijmy, Skolim, komentując projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, zaatakował pomysł w wyjątkowo ostrych słowach, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów, mimo obecności dzieci wśród publiczności. Nagranie jego wypowiedzi błyskawicznie wywołało burzę w sieci.
Patrycja Markowska reaguje na wypowiedź Skolima
Patrycja Markowska, którą widzowie mogli niedawno oglądać w konkursie "Premier" podczas 63. KFPP w Opolu, w rozmowie z "Jastrząb Post" przyznała, że poczuła zwyczajny smutek: "Najnormalniej w świecie zrobiło mi się przykro i pomyślałam sobie, że trzeba dbać o nasze gniazdo. Kocham artystów. Tata mi całe życie pokazywał, jacy są wrażliwi, czasami pogubieni, jak bardzo chcą dawać ludziom coś od siebie. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek imprezę bez muzyki" - podkreśliła.
Zapytana, czy podjęłaby rozmowę ze Skolimem, gdyby spotkała go na jednym festiwalu, odpowiedziała bez wahania: "Porozmawiałabym, żeby mniej używek wchodziło, kiedy się wypowiada przed kamerą. Pomijam już, co mówił, ale forma była straszna" - skwitowała gorzko.