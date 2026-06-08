Patrycja Markowska ostro reaguje na wypowiedź Skolima. "Mniej używek"

Przypomnijmy, Skolim , komentując projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, zaatakował pomysł w wyjątkowo ostrych słowach, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów, mimo obecności dzieci wśród publiczności. Nagranie jego wypowiedzi błyskawicznie wywołało burzę w sieci.

Patrycja Markowska, którą widzowie mogli niedawno oglądać w konkursie "Premier" podczas 63. KFPP w Opolu, w rozmowie z "Jastrząb Post" przyznała, że poczuła zwyczajny smutek: "Najnormalniej w świecie zrobiło mi się przykro i pomyślałam sobie, że trzeba dbać o nasze gniazdo. Kocham artystów. Tata mi całe życie pokazywał, jacy są wrażliwi, czasami pogubieni, jak bardzo chcą dawać ludziom coś od siebie. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek imprezę bez muzyki" - podkreśliła.