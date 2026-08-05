Patrycja Markowska od kilku miesięcy nie ukrywa swojego szczęścia, chwaląc się coraz to nowymi zdjęciami z mężem. W życiu prywatnym piosenkarki znów zagościł spokój, choć do niedawna artystka zmagała się z różnymi zawirowaniami. Kilka lat temu tworzyła bowiem związek z aktorem Jackiem Kopczyńskim, jednak w 2022 r. doszło do głośnego rozstania. Gwiazdorska para wcześniej doczekała się syna, Filipa, który niedawno świętował swoje 18. urodziny.

W 2024 r. szczęście uśmiechnęło się do Markowskiej ponownie - wokalistka stanęła na ślubnym kobiercu z nowym wybrankiem serca, restauratorem Tomaszem Szczęsnym. Choć początkowo ukrywała tożsamość partnera, teraz chętnie chwali się nim w mediach. Ich relacja kwitnie i wspólnie wychowują synów ze swoich poprzednich związków.

Patrycja Markowska pokazała zdjęcie z wakacji. Wypoczywa z mężem i ich synami z poprzednich związków

Trwa wakacyjny sezon, więc i Patrycja Markowska postanowiła skorzystać z chwili wytchnienia i udała się na urlop. Od zawodowych wyzwań odpoczywa w hiszpańskim Alicante, a relacją z wyprawy dzieli się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jej Instagramie pojawiła się fotka, za sprawą której wiemy, że piosenkarka nie wybrała się w podróż sama.

Patrycja Markowska zapozowała do zdjęcia wraz ze swoim mężem, a także ich dwoma synami. Widać, że pogoda w Hiszpanii dopisuje, podobnie jak humory całej ekipy. "My i nasze chłopaki" - napisała wokalistka pod opublikowanym zdjęciem.

Patrycja Markowska z mężem i synami w Alicante Instagram @patrycja_markowska_official materiał zewnętrzny

"Wspaniały czas w rodzinnym gronie", "Cudownego czasu z rodziną. Wracaj do nas z nowymi pomysłami na nową płytę", "Wspaniała rodzina", "Wypoczywajcie i ładujcie baterie", "Rodzinny czas to cudowna sprawa" - komentują odbiorcy, zachwyceni rodzinnym kadrem.

Wcześniej Patrycja Markowska wypoczywała na Mazurach! Wybrała się tam z mężem i swoimi rodzicami

Z kolei miesiąc temu Patrycja Markowska dzieliła się z obserwatorami innymi zdjęciami z letniego wypoczynku. Wówczas wybrała Polskę i rodzinny wyjazd na Mazury. Pozowała do fotografii na rowerku wodnym ze swoim mężem, ale też mamą i sławnym tatą - Grzegorzem Markowskim. "Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej!" - pisała na Instagramie.