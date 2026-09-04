Patrycja Markowska pojawiła się na jesiennej konferencji TVP w związku z koncertem przygotowanym na 25-lecie jej kariery. Reporterka Kozaczka wykorzystała okazję, by zapytać artystkę, czy utrzymuje kontakt z przyrodnim bratem.

"Nie, raczej sporadyczny. Wiesz co, to nie jest dla mnie temat. Tak naprawdę chyba nie chciałabym tego komentować, bo potem to generuje kolejne i kolejne tematy i nagłówki, a ja mam dzisiaj tyle do przekazania. Przepraszam" - powiedziała wokalistka.

Markowska nie dodała nic więcej i wróciła do rozmowy o muzyce.

Przyrodni brat Patrycji Markowskiej

Piotr jest synem Grzegorza Markowskiego z relacji z czasów młodości. Przyszły lider Perfectu miał 15 lat, gdy został ojcem. Po latach przyznawał, że w niewielkim Józefowie sprawa wywołała spore zamieszanie.

Muzyk nie stworzył związku z matką chłopca. Jak sam mówił, wspierał syna finansowo i płacił alimenty do zakończenia przez niego studiów. Piotr w jednym z dawnych wywiadów opisywał swój kontakt z ojcem jako ograniczony do sporadycznych telefonów.

Informacja o starszym synu Markowskiego pojawiła się w mediach w 2006 roku. Wspomniała o nim wówczas Patrycja. Od tamtej pory temat co jakiś czas powraca w rozmowach z rodziną wokalisty Perfectu.

Patrycja Markowska podsumowuje 25 lat kariery

Patrycja Markowska ma teraz znacznie więcej do powiedzenia o muzycznym jubileuszu. Jej debiutancka płyta "Będę silna" ukazała się w 2001 roku. Sześć lat później nagrała album "Świat się pomylił", który przyniósł jej jeden z największych przebojów w karierze.

Najnowsza płyta wokalistki, "Obłęd", miała premierę w maju 2025 roku. To właśnie wokół tego materiału powstał koncert przygotowany wspólnie z TVP.

W wydarzeniu wzięli udział Ray Wilson, Leszek Możdżer, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Dawid Karpiuk. Markowska zaprezentowała swoje piosenki w dwóch odsłonach: akustycznej oraz elektrycznej.



