Patrycja Markowska dalej zachwyca urodą. Tak wyglądała 20 lat temu

Patrycja Markowska świętuje 25-lecie obecności na scenie muzycznej i z tej okazji regularnie wraca do momentów, które ukształtowały jej artystyczną drogę. Tym razem pokazała zdjęcia sprzed 20 lat - zarówno z sesji zdjęciowej, jak i z początków promocji debiutanckiego albumu.

Na jednym z ujęć widać młodą wokalistkę podczas spotkania z fanami w warszawskim salonie Traffic. To właśnie tam podpisywała swoją pierwszą płytę "Będę silna", wydaną w 2001 roku.

"To chyba moje pierwsze podpisywanie płyt w życiu. Warszawski Traffic i debiutancka płyta 'Będę silna'. Sama wtedy nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę" - wspominała po latach.

Czarne włosy i odważny wizerunek

Największe zaskoczenie u fanów wywołała jednak metamorfoza. Dziś Markowska od lat kojarzona jest z blond włosami, ale na początku kariery była brunetką i stawiała na mocniejszy, bardziej drapieżny styl.

Opublikowane fotografie pokazują, że już wtedy nie bała się odważnych decyzji wizerunkowych. Na zdjęciach z archiwalnej sesji pozuje w zmysłowych ujęciach, podkreślając swoją pewność siebie. W komentarzach nie zabrakło głosów, że artystka wyprzedzała trendy, które dziś są powszechne w świecie show-biznesu.

Patrycja Markowska pokazała stare ujęcia na swoim Instagramie

"Jestem ze szkoły mojego taty"

Choć jej wejście na scenę było szeroko komentowane, Markowska nie przyspieszała kariery na siłę. Jak sama podkreślała, kierowała się radami ojca, Grzegorza Markowskiego.

"Ja jestem ze szkoły mojego taty, czyli im później się debiutuje, tym lepiej i najpierw szkoła, ewentualnie studia, jeżeli się uda i wykształcenie" - mówiła.

Z czasem udowodniła, że konsekwencja przynosi efekty. Na przestrzeni lat wydała 10 albumów i wylansowała przeboje, które na stałe wpisały się w polską muzykę, jak "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" czy "Dzień za dniem".

Fani wrócili wspomnieniami

Powrót do dawnych zdjęć uruchomił lawinę komentarzy. Pod postami szybko pojawiły się wpisy od słuchaczy, którzy pamiętają początki kariery wokalistki.

"Pamiętam panią w czarnych włosach", "Piękny uśmiech Pati i ten błysk w oku", "Wszystkie twoje utwory z tamtych lat uwielbiam!" - pisali internauci.

Nowy rozdział Markowskiej poza sceną

W ostatnich latach w życiu artystki sporo się zmieniło także prywatnie. Po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim, z którym była związana przez 16 lat, Markowska ułożyła sobie życie na nowo i wyszła za mąż.

"Po rozstaniu są emocje i to nie jest łatwe" - przyznała w jednym z wywiadów.

Ich syn Filip ma dziś 18 lat i próbuje swoich sił w branży. Zadebiutował już jako aktor, ale stawia na niezależność i nie spieszy się do wspólnych projektów.

"Proponuję, a on nie chce. Kiedyś mi puścił utwór, który nagrywał w piwnicy u kolegi. Powiedziałam: 'Filip, czy mogłabym coś dośpiewać?', a on na to: 'Ty chyba sobie żartujesz! Z tobą to ja mogę coś nagrać, jak już coś osiągnę'".

