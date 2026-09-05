Patrycja Markowska broni Heleny Englert. Ma do niej jedną prośbę

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Patrycja Markowska zabrała głos w sprawie komentarzy, które od początku kariery towarzyszą Helenie Englert. Wokalistka przyznała, że sama przez lata była oceniana przede wszystkim jako córka Grzegorza Markowskiego. Jej zdaniem młoda aktorka zasługuje na uwagę nie ze względu na rodziców, lecz to, co pokazuje na ekranie, scenie i w muzyce.

Patrycja MarkowskaPiotr KamionkaEast News

Patrycja Markowska od 25 lat pracuje na własne nazwisko. Ma na koncie dziesięć albumów i setki koncertów, a mimo to wciąż zdarza jej się słyszeć, że drogę do kariery otworzył jej ojciec, Grzegorz Markowski.

W rozmowie z Plotkiem wokalistka przyznała, że właśnie dlatego dobrze rozumie sytuację Heleny Englert. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny regularnie spotyka się z podobnymi uwagami. Dyskusja na temat jej znanego nazwiska wróciła przy okazji udziału aktorki w "Tańcu z Gwiazdami".

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"Ja byłam cały czas oceniana przez pryzmat taty i do tej pory dla części ludzi jestem. Mimo że już mam 25 lat drogi, wydałam dziesięć płyt i cały czas koncertuję, to i tak niektórzy uważają, że tata załatwił" - powiedziała Markowska.

Artystka odniosła te słowa bezpośrednio do Englert. Nie ukrywała, że zna jej dotychczasowe dokonania i nie zgadza się z opinią, że zainteresowanie jej osobą wynika wyłącznie z rodzinnych koneksji.

Markowska zwróciła również uwagę na muzyczną działalność aktorki, która nie boi się prowokować i eksperymentować z własnym wizerunkiem.

Patrycja Markowska o Helenie Englert: Jestem totalną fanką

"Jestem totalną fanką Heleny Englert. Uważam, że ma taki wdzięk. To, jak ona gra w 'Rodzince.pl'... Byłam na 'Hamlecie' z jej udziałem, genialnym. Podoba mi się, jak ona prowokuje w muzyce i jaka w ogóle jest ciekawa" - mówiła wokalistka.

Markowska zaapelowała również o więcej umiaru w komentarzach pod adresem młodej artystki. Jak zaznaczyła, nieustanne podważanie jej umiejętności może z czasem mocno odbić się na niej samej.

"Obyśmy jej wszyscy, którzy na nią piszą (...), nie zniszczyli. Byłaby to wielka strata dla polskiego show-biznesu. Ja proszę Helenę o taką odporność wewnętrzną" - dodała.

Helena Englert rozwija obecnie zarówno karierę aktorską, jak i muzyczną. Patrycja Markowska ma nadzieję, że komentarze dotyczące jej rodziny nie przesłonią tego, co młoda artystka ma do zaproponowania.

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