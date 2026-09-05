Patrycja Markowska broni Heleny Englert. Ma do niej jedną prośbę

Patrycja Markowska od 25 lat pracuje na własne nazwisko. Ma na koncie dziesięć albumów i setki koncertów, a mimo to wciąż zdarza jej się słyszeć, że drogę do kariery otworzył jej ojciec, Grzegorz Markowski.

W rozmowie z Plotkiem wokalistka przyznała, że właśnie dlatego dobrze rozumie sytuację Heleny Englert. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny regularnie spotyka się z podobnymi uwagami. Dyskusja na temat jej znanego nazwiska wróciła przy okazji udziału aktorki w "Tańcu z Gwiazdami".

"Ja byłam cały czas oceniana przez pryzmat taty i do tej pory dla części ludzi jestem. Mimo że już mam 25 lat drogi, wydałam dziesięć płyt i cały czas koncertuję, to i tak niektórzy uważają, że tata załatwił" - powiedziała Markowska.

Artystka odniosła te słowa bezpośrednio do Englert. Nie ukrywała, że zna jej dotychczasowe dokonania i nie zgadza się z opinią, że zainteresowanie jej osobą wynika wyłącznie z rodzinnych koneksji.

Markowska zwróciła również uwagę na muzyczną działalność aktorki, która nie boi się prowokować i eksperymentować z własnym wizerunkiem.

Patrycja Markowska o Helenie Englert: Jestem totalną fanką

"Jestem totalną fanką Heleny Englert. Uważam, że ma taki wdzięk. To, jak ona gra w 'Rodzince.pl'... Byłam na 'Hamlecie' z jej udziałem, genialnym. Podoba mi się, jak ona prowokuje w muzyce i jaka w ogóle jest ciekawa" - mówiła wokalistka.

Markowska zaapelowała również o więcej umiaru w komentarzach pod adresem młodej artystki. Jak zaznaczyła, nieustanne podważanie jej umiejętności może z czasem mocno odbić się na niej samej.

"Obyśmy jej wszyscy, którzy na nią piszą (...), nie zniszczyli. Byłaby to wielka strata dla polskiego show-biznesu. Ja proszę Helenę o taką odporność wewnętrzną" - dodała.

Helena Englert rozwija obecnie zarówno karierę aktorską, jak i muzyczną. Patrycja Markowska ma nadzieję, że komentarze dotyczące jej rodziny nie przesłonią tego, co młoda artystka ma do zaproponowania.