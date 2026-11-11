Patrycja i Grzegorz Markowscy uhonorowani medalem "Gloria Artis"! "Po latach zdzierania gardła"

Okazją do spotkania w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego było 25-lecie artystycznej drogi Patrycji Markowskiej. Gwiazda zaprosiła na to wydarzenie najważniejszą dla siebie osobę. U boku artystki pojawił się jej ojciec, Grzegorz Markowski. Sam występ rodzinnego duetu wywołał falę wzruszenia, lecz prawdziwe emocje miały dopiero nadejść.

Państwowe wyróżnienia dla ojca i córki

Koncert połączono z oficjalną uroczystością przygotowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reprezentujący resort Marek Krawczyk wręczył muzykom medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych w Polsce za wybitny wkład w rozwój sztuki i ochronę dziedzictwa.

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Dla legendarnego frontmana grupy Perfect był to moment szczególny. W jego ręce trafił Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - najwyższy stopień tego prestiżowego lauru. Warto przypomnieć, że jesienią 2015 roku wokalista został nagrodzony srebrną wersją medalu. Teraz jego wieloletni dorobek zyskał ostateczną, złotą pieczęć.

Z pustymi rękami ze sceny nie zeszła również gospodyni wieczoru. Za swoje ćwierćwiecze pracy twórczej Patrycja Markowska została uhonorowana Brązowym Medalem "Gloria Artis"!

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Po wydarzeniu artystka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym krótko podsumowała ćwierć wieku swojej kariery i podziękowała za wyróżnienie: Po 25 latach na scenie, uniesieniach i trudach, walce o siebie i poszukiwaniach nowych dróg, pisania tekstów, zdzierania gardła, dzielenia się emocjami… przychodzą takie chwile, na tej jubileuszowej trasie, które będę niosła w sercu już zawsze. To jedna z nich… Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska przyznała mi Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Medal wręczył mi Marek Krawczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i motor do tworzenia dalej. Dziękuję z serca" - czytamy.