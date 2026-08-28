Piosenka "Nie chcę tańczyć" to drugi singel rozpoczynający nowy muzyczny rozdział KAZADI. Wcześniej poznaliśmy utwór "Na wietrze", w którym wokalistka rozlicza się z przeszłością i przekazuje słuchaczom ważne przesłanie o przemijaniu, stracie i sile akceptacji.

Tym razem prowadząca "Must Be The Music" w Polsacie opowiada o momencie, w którym przestajemy dopasowywać się do innych i zaczynamy wybierać siebie. KAZADI sięga po temat toksycznej relacji, ale zamiast skupiać się wyłącznie na jej trudnych konsekwencjach, śpiewa o odzyskiwaniu sprawczości, odwagi i własnego głosu. To utwór o postawieniu granicy i decyzji, że od teraz tańczymy już tylko w swoim rytmie.

Patricia Kazadi z nowym singlem "Nie chcę tańczyć". "Historia o odzyskiwaniu siebie"

Za produkcję "Nie chcę tańczyć" odpowiada Hotel Torino, który zestawia elektronikę i nostalgię charakterystyczną dla lat 90. z żywymi instrumentami. Dodajmy, że ta ekipa stoi za przebojami dla takich gwiazd, jak m.in. sanah, Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Kayah, Doda, Lanberry, Marcin Maciejczak, Alicja Szemplińska czy Sara James.

Z kolei tekst napisały razem Patricia Kazadi i Carla Fernandes. Efektem jest piosenka opowiadająca przede wszystkim historię o odzyskiwaniu siebie.

Patricia Kazadi szerokiej publiczności dała się poznać przede wszystkim jako prowadząca programów "Must Be The Music", "You Can Dance", "X Factor" oraz amerykańskiej gali "Kids' Choice Awards", jej największą pasją od zawsze pozostaje muzyka.

Na swoim koncie ma cztery albumy oraz setki koncertów w Polsce i za granicą. Współpracowała z takimi artystami jak Edyta Górniak, Kayah czy francuski wokalista Matt Pokora. Ich wspólny singel "Wanna Feel You Now" przez ponad 10 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu list przebojów polskich rozgłośni radiowych.