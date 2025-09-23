Rihanna i A$AP Rocky poznali się na długo przed tym, jak zostali parą. Już w 2012 r. współpracowali ze sobą w studiu - raper m.in. napisał autorską zwrotkę do remiksu piosenki "Cockiness (Love It)". W tym samym roku artyści wystąpili także w duecie na gali MTV Video Music Awards.

Ich relacja przez lata była jedynie przyjacielska - wspierali się nawzajem i współpracowali przy projektach muzycznych. Dopiero w 2019 r. w mediach zaczęły pojawiać się plotki o rzekomym miłosnym uczuciu łączącym Rihannę i Rocky'ego. Piosenkarka w późniejszych wywiadach przyznała, że to właśnie wtedy zdecydowali się zbudować trwały związek. Publicznie potwierdzili, że są parą dopiero pod koniec 2020 r.

Obecnie Rihanna i A$AP Rocky uchodzą za jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych par show-biznesu. Muzycy założyli rodzinę i wychowują wspólnie dwóch synów. Pierwszy z nich - RZA - przyszedł na świat w maju 2022 r., a drugi - Riot - urodził się w sierpniu 2023 r. Jakiś czas temu ikona popu ogłosiła, że jest w kolejnej ciąży.

Partner Rihanny zabrał głos w sprawie trzeciej ciąży wokalistki

W ostatnim wywiadzie dla "Elle" A$AP Rocky otworzył się na temat rodziny i wychowywania dzieci. Zdradził, że ma pewne oczekiwania względem pociechy, która niedługo dołączy do swoich dwóch braci. Okazuje się, że raper chciałby wreszcie zostać ojcem dziewczynki!

"Mam nadzieję, że to dziewczynka. Naprawdę mam taką nadzieję. Modlimy się o dziewczynkę" - powiedział.

Gwiazdor podkreślił także, że każda z ciąż Rihanny była zupełnie inna i wyjątkowa na swój sposób. Za pierwszym razem para prędko poznała płeć nienarodzonego jeszcze dziecka. Tym razem natomiast chcą mieć niespodziankę!

"Za pierwszym razem chcieliśmy znać płeć dziecka. Za drugim razem nie chcieliśmy wiedzieć. Za trzecim razem nie chcemy wiedzieć aż do porodu" - przyznał Rocky.

Raper kreował swój wizerunek na playboya. Z biegiem czasu ustatkował się i to rodzina jest dla niego najważniejsza

W wywiadzie A$AP Rocky ujawnił, że ojcostwo całkowicie go zmieniło i wpłynęło na wizerunek, który kreował. Każda z ciąż jego ukochanej była nowym doświadczeniem i z upływem lat życie gwiazdora obróciło się o 180 stopni. Wspominając początki kariery raper przyznał, że chciał być uznawany za playboya, lecz teraz jego priorytety zostały przewartościowane - to partnerka i synowie są najważniejsi.

"To, co naprawdę super, to wychowywanie rodziny i kochanie jej. Bycie obecnym tu i teraz" - wyznał Rocky.

