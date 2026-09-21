Paris Hilton żegna nagle zmarłego syna Cindy Crawford. "Wciąż nie mogę uwierzyć"

Presley Gerber zmarł w placówce rehabilitacyjnej. Przyczyna śmierci nie została dotąd podana do wiadomości publicznej. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w czasie żałoby.

Paris Hilton w opublikowanej na Instagramie relacji wyraziła swój smutek. Do wpisu dołączyła wspólne zdjęcie i zwróciła się bezpośrednio do zmarłego modela. Przekazała również wsparcie jego rodzinie, podkreślając, że wyobrażenie sobie ich obecnego cierpienia jest dla niej trudne: "Jestem całkowicie zdruzgotana. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to prawda. Presley, byłeś tak piękną duszą. Tak słodką, wrażliwą, dobrą i autentyczną. Tak bardzo mi na tobie zależało i będę za tobą tęsknić bardziej, niż da się to wyrazić słowami".

"Miałeś dobre serce i było w tobie coś wyjątkowego, co mógł poczuć każdy, kto miał szczęście cię poznać. Mam nadzieję, że wiedziałeś, jak bardzo byłeś kochany i jak wielu osobom na tobie zależało. Spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu. Kocham cię na zawsze. Będzie mi ciebie bardzo brakować" - podsumowała celebrytka.

W sieci kondolencje przekazali również inni znajomi rodziny, w tym Brooklyn Beckham.

Syn Cindy Crawford nie żyje

Presley Gerber był starszym dzieckiem supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Rande'a Gerbera. Jego młodsza siostra, Kaia Gerber, także pracuje jako modelka i aktorka.

Podobnie jak mama i siostra, Presley rozpoczął karierę w modelingu. Na wybiegu zadebiutował w 2016 roku podczas pokazu Moschino, a później współpracował między innymi z Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta i Calvinem Kleinem.

Gerber otwarcie opowiadał o depresji, zdrowiu psychicznym i doświadczeniach z uzależnieniem. W wywiadzie dla podcastu "Studio 22" w 2023 roku mówił, że chciał, by jego historia dała wsparcie ludziom przechodzącym przez podobne trudności: "Doświadczyłem problemów ze zdrowiem psychicznym, depresji i innych rzeczy, które się z tym wiążą. Myślę, że jeśli pomogę jednej osobie albo stu osobom wydostać się z miejsca, w którym sam kiedyś byłem, to właśnie to wystarczy mi do szczęścia".

W ostatnich miesiącach publicznie opisywał także swoją drogę leczenia. Wciąż nie wiadomo, jaka była bezpośrednia przyczyna jego śmierci.