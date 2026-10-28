Paris Hilton pokazała się w zaskakującej odsłonie! W wyjątkowej sesji pokazała się z dziećmi

Paris Hilton podzieliła się ze światem zdjęciami z halloweenowej sesji. Oprócz właściwych kadrów nie zabrakło też ujęć zza kulis, które wzbudziły największe zainteresowanie internautów. Pociechy gwiazdy - Phoenix i London zainteresowali się obszerną kreacją mamy i postanowili sprawdzić, co znajduje się pod jej stelażem. Oboje weszli pod suknię, robiąc z niej namiot. Krótkie nagranie Hilton opatrzyła komentarzem: "Tak wygląda rzeczywistość sesji na Halloween z dwójką maluchów".

Do pozowania próbowano zachęcić Phoenixa nietypową obietnicą. Osoba znajdująca się poza kadrem zapowiedziała mu spotkanie z gekonem. Chłopiec później rzeczywiście miał okazję zobaczyć zwierzę. Z relacji celebrytki wynikało obietnica okazała się przekonująca, a dzieci zaczęły grzecznie pozować.

Cała rodzina w strojach z "Pięknej i Bestii"

Motywem przewodnim tegorocznej sesji była "Piękna i Bestia", disneyowska animacja z 1991 r. Każdemu z członków rodziny przypadła inna postać. 45-letnia Hilton przeobraziła się w Bellę. Zamiast charakterystycznego blondu zaprezentowała ciemnobrązową perukę. Uzupełnieniem stylizacji były długie rękawiczki oraz przygotowana na zamówienie złota suknia z czerwonymi kwiatami.

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Carter Reum wystąpił jako Bestia, korzystając również z maski przedstawiającej księcia przed przemianą. Trzyletni Phoenix otrzymał kostium Lumière'a, czyli zaczarowanego świecznika, a dwuletnia London została Chipem - małą filiżanką.

W styczniu, podczas premiery "Infinite Icon: A Visual Memoir", w rozmowie z "E! News", Paris Hilton opisywała swoje pociechy jako wyjątkowo zżytą parę: "London i Phoenix to bliźniaki, których nie da się rozdzielić" - stwierdziła. Nie chodziło przy tym o dosłowne pokrewieństwo bliźniacze - London jest o 11 miesięcy młodsza od brata. Hilton podkreślała, że Phoenix troszczy się o siostrę, a ona odwzajemnia jego przywiązanie i jest nim zafascynowana. Obserwowanie, jak rozwija się ich więź, opisywała jako niezwykłe doświadczenie.