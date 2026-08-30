W 12. edycji reality show "Hotel Paradise" widzowie oglądali m.in. Zuzię Małaj i Krystiana Piotraka. Oboje dotarli wspólnie do finału kręconego w Tajlandii programu, ale - w przeciwieństwie do wielu telewizyjnych relacji - ich znajomość nie skończyła się po powrocie do Polski. Z czasem przerodziła się w prawdziwy związek.

"Jestem wrażliwa, empatyczna i mocno czuję ludzi, czasem aż za bardzo. Zawsze staram się wybierać dobro, nawet kiedy nie jest to najłatwiejsza droga. Nie gram, nie udaję, po prostu jestem sobą. Nie wiem, czy 'Paradise' okaże się moją bajką czy lekcją, ale jedno jest pewne - dam z siebie wszystko i nie będę żałować żadnej chwili" - przedstawiała się przed programem Zuzia Małaj.

Teraz możemy zobaczyć ją w muzycznym duecie z partnerem w pierwszym singlu "Nie muszę udawać". Za produkcję odpowiada Tabb, mający na koncie przeboje dla takich gwiazd, jak m.in. Sylwia Grzeszczak, Mezo, Kasia Wilk i Vixen.

Zuzia Małaj i Krystian Piotrak z "Hotelu Paradise" w muzycznym duecie

Dla Zuzi nagranie pierwszego singla jest spełnieniem jednego z dużych marzeń. Jeszcze przed premierą przyznawała w rozmowie z TVN, że bardzo chciała nagrać piosenkę właśnie razem z Krystianem. "Nie muszę udawać" nie ma być przy tym jednorazową przygodą - Zuzia chce sprawdzić się w muzyce i rozwijać ten kierunek również przy kolejnych wydawnictwach.

"Nie muszę udawać" jest opowieścią o autentyczności, emocjach i możliwości bycia sobą przy drugiej osobie. Po doświadczeniu reality show, w którym relacje i zachowania uczestników obserwowane są niemal bez przerwy przez kamery, rozpoczęcie muzycznej drogi właśnie takim utworem nabiera dodatkowego znaczenia - czytamy w informacji o piosence.



